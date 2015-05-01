- Встречу посвятили Дню украинского добровольца, который будут отмечать 14 марта, - рассказывают " Индустриалке " заведующая библиотекой Мария Федосенко. - Это новый государственный праздник, который установлен постановлением Верховной Рады Украины.Мы пригласили старшеклассников 21-й и 36-й школ и воинов-добровольцев. Вместе с заместителем председателя общества ветеранов АТО Запорожья Александром Дьяченко в библиотеку пришли Роман Ушаков, Александр Таран, Сергей Цесельский. В непринужденной обстановке гости поделились своими воспоминаниями: грустными, и веселыми, подарили книги библиотеке и школам, а потом устроили фотосессию на память.Фото предоставлены библиотекой-филиалом № 13 ЦБС для взрослых.