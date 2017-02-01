Депутаты Запорожского городского совета на сессии заявили об осуждении блокады Донбасса.
Как писала "Индустриалка", на сессию был вынесен ряд проектов решений — в поддержку и против блокады Донбасса.
На сессии Запорожского городского совета большинством голосов депутаты поддержали обращение к Президенту, в Верховную Раду, в Кабинет Министров и Совет национальной безопасности с требованием восстановить энергетическую безопасность Украины и скорейшего цивилизованного выхода из кризиса, возникшего в связи с экономическою блокадой восточного региона Украины.
- Мы не можем оставаться безучастными в ситуации, когда граждане Украины стали заложниками непродуманных действий отдельных политиков, - сказал глава комиссии по жизнеобеспечению , депутат от Оппозиционного блока Олег Адаманов. - Блокада – это эмоциональное решение, от которого пострадает каждый украинец. Безусловно, затянувшиеся военные действия могут толкать людей на эмоциональные решения, но блокада не приведет к миру, зато неизбежно ударит по простым людям, приведет к веерным отключениям и катастрофическому снижению поступлений в бюджет.
Депутаты потребовали от Кабинета министров подготовить программу энергетической независимости Украины, а также принять меры для борьбы с контрабандой, возникшей вследствие блокирования железнодорожного сообщения. Кроме того, по мнению фракции ОБ, депутаты Верховной Рады должны как можно быстрее на законодательном уровне прописать пути и всю процедуру поставок угля из Донецкой и Луганской областей.
- В свою очередь, Президент, взяв ситуацию под контроль, обязан совместно с МВД, в Советом национальной безопасности и обороны не допустить роста социальной напряженности и дестабилизации ситуации в стране в связи с энергетической блокадой, - сказал депутат.
Читайте также: Мэр Запорожья дал оценку блокаде Донбасса
Как писала "Индустриалка", на сессию был вынесен ряд проектов решений — в поддержку и против блокады Донбасса.
На сессии Запорожского городского совета большинством голосов депутаты поддержали обращение к Президенту, в Верховную Раду, в Кабинет Министров и Совет национальной безопасности с требованием восстановить энергетическую безопасность Украины и скорейшего цивилизованного выхода из кризиса, возникшего в связи с экономическою блокадой восточного региона Украины.
- Мы не можем оставаться безучастными в ситуации, когда граждане Украины стали заложниками непродуманных действий отдельных политиков, - сказал глава комиссии по жизнеобеспечению , депутат от Оппозиционного блока Олег Адаманов. - Блокада – это эмоциональное решение, от которого пострадает каждый украинец. Безусловно, затянувшиеся военные действия могут толкать людей на эмоциональные решения, но блокада не приведет к миру, зато неизбежно ударит по простым людям, приведет к веерным отключениям и катастрофическому снижению поступлений в бюджет.
Депутаты потребовали от Кабинета министров подготовить программу энергетической независимости Украины, а также принять меры для борьбы с контрабандой, возникшей вследствие блокирования железнодорожного сообщения. Кроме того, по мнению фракции ОБ, депутаты Верховной Рады должны как можно быстрее на законодательном уровне прописать пути и всю процедуру поставок угля из Донецкой и Луганской областей.
- В свою очередь, Президент, взяв ситуацию под контроль, обязан совместно с МВД, в Советом национальной безопасности и обороны не допустить роста социальной напряженности и дестабилизации ситуации в стране в связи с энергетической блокадой, - сказал депутат.
Читайте также: Мэр Запорожья дал оценку блокаде Донбасса
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