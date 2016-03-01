Осужденным, отбывающим наказание в Вольнянской исправительной колонии №20, пытались передать алкоголь.
Неизвестны граждане вечером через забор колонии что-то перебросили на территорию охраняемого учреждения. Сотрудники колонии заметили "передачку". Как выяснилось, это были семь бутылок по 0,5 л с алкоголем.
Сейчас устанавливают личности нарушителей, сообщает сайт Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области обыскали осужденных.
Читайте также: В Запорожье в сигаретах нашли деньги и наркотики.
Неизвестны граждане вечером через забор колонии что-то перебросили на территорию охраняемого учреждения. Сотрудники колонии заметили "передачку". Как выяснилось, это были семь бутылок по 0,5 л с алкоголем.
Сейчас устанавливают личности нарушителей, сообщает сайт Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области обыскали осужденных.
Читайте также: В Запорожье в сигаретах нашли деньги и наркотики.
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