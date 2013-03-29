Весной в областном центре будут организованы общегородские субботники с участием коммунальщиков, коллективов предприятий, организаций, учреждений разных форм собственности, общественности, ученической и студенческой молодежи.
Городской голова Владимир Буряк подписал распоряжение №63р "О проведении общегородских субботников и Дня окружающей среды".
Уже традиционно после завершения зимы в Запорожье возникает необходимость приведения территорий в надлежащее санитарное состояние. Ежегодной проблемой является мусор, "стихийные" свалки в посадках, балках, которые стали видны после таяния снега. Это касается как участков закрепленных за коммунальными предприятиями, районными администрациями, так и предприятиями, учреждениями, организациями разных форм собственности.
Не дожидаясь субботников коммунальные предприятия Запорожья, как только позволила погода, начали весеннюю уборку города. Это уборка дорог, дворов, очистка ливневок. Такую задачу им поставил городской голова Владимир Буряк. Однако к работе по приведению территорий в надлежащее санитарное состояние планируется привлечь и коллективы других предприятий, активную общественность.
В соответствии с распоряжением городского головы районным администрациям, департаменту инфраструктуры и благоустройства городского совета, департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета, коммунальным предприятиям поручено привести в надлежащее санитарное и эстетическое состояние улицы, дороги, тротуары, парки, скверы, зеленые зоны, придомовые территории, детские и спортивные площадки и так далее. Особое внимание должно быть уделено ликвидации "стихийных" свалок, уборке мест проведения массовых мероприятий.
Руководители всех предприятий, учреждений, организаций, торговых предприятий, рынков, независимо от форм собственности, должны провести работы по наведению чистоты и порядка на отведенных и закрепленных территориях, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории г. Запорожья.
Активное участие в уборке города в ходе организуемых субботников также приглашают принять общественность, ученическую и студенческую молодежь. Это позволит быстрее привести Запорожье в порядок после зимы, сообщает сайт мэрии.
Городской голова Владимир Буряк подписал распоряжение №63р "О проведении общегородских субботников и Дня окружающей среды".
Уже традиционно после завершения зимы в Запорожье возникает необходимость приведения территорий в надлежащее санитарное состояние. Ежегодной проблемой является мусор, "стихийные" свалки в посадках, балках, которые стали видны после таяния снега. Это касается как участков закрепленных за коммунальными предприятиями, районными администрациями, так и предприятиями, учреждениями, организациями разных форм собственности.
Не дожидаясь субботников коммунальные предприятия Запорожья, как только позволила погода, начали весеннюю уборку города. Это уборка дорог, дворов, очистка ливневок. Такую задачу им поставил городской голова Владимир Буряк. Однако к работе по приведению территорий в надлежащее санитарное состояние планируется привлечь и коллективы других предприятий, активную общественность.
В соответствии с распоряжением городского головы районным администрациям, департаменту инфраструктуры и благоустройства городского совета, департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета, коммунальным предприятиям поручено привести в надлежащее санитарное и эстетическое состояние улицы, дороги, тротуары, парки, скверы, зеленые зоны, придомовые территории, детские и спортивные площадки и так далее. Особое внимание должно быть уделено ликвидации "стихийных" свалок, уборке мест проведения массовых мероприятий.
Руководители всех предприятий, учреждений, организаций, торговых предприятий, рынков, независимо от форм собственности, должны провести работы по наведению чистоты и порядка на отведенных и закрепленных территориях, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории г. Запорожья.
Активное участие в уборке города в ходе организуемых субботников также приглашают принять общественность, ученическую и студенческую молодежь. Это позволит быстрее привести Запорожье в порядок после зимы, сообщает сайт мэрии.
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