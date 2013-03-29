Городской голова Владимир Буряк подписал распоряжение №63р " О проведении общегородских субботников и Дня окружающей среды " .Уже традиционно после завершения зимы в Запорожье возникает необходимость приведения территорий в надлежащее санитарное состояние. Ежегодной проблемой является мусор, " стихийные " свалки в посадках, балках, которые стали видны после таяния снега. Это касается как участков закрепл е нных за коммунальными предприятиями, районными администрациями, так и предприятиями, учреждениями, организациями разных форм собственности.Не дожидаясь субботников коммунальные предприятия Запорожья, как только позволила погода, начали весеннюю уборку города. Это уборка дорог, дворов, очистка ливн е вок. Такую задачу им поставил городской голова Владимир Буряк. Однако к работе по приведению территорий в надлежащее санитарное состояние планируется привлечь и коллективы других предприятий, активную общественность.В соответствии с распоряжением городского головы районным администрациям, департаменту инфраструктуры и благоустройства городского совета, департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета, коммунальным предприятиям поручено привести в надлежащее санитарное и эстетическое состояние улицы, дороги, тротуары, парки, скверы, зел е ные зоны, придомовые территории, детские и спортивные площадки и так далее. Особое внимание должно быть уделено ликвидации " стихийных " свалок, уборке мест проведения массовых мероприятий.Руководители всех предприятий, учреждений, организаций, торговых предприятий, рынков, независимо от форм собственности, должны провести работы по наведению чистоты и порядка на отвед е нных и закрепл е нных территориях, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории г. Запорожья.Активное участие в уборке города в ходе организуемых субботников также приглашают принять общественность, ученическую и студенческую молод е жь. Это позволит быстрее привести Запорожье в порядок после зимы, сообщает сайт мэрии.