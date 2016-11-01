В Запорожье топливо уже начали сливать с поездов.
Сотрудники патрульной полиции Запорожья остановили мужчину, который перевозил в свей машине канистры с соляркой и тосолом. Когда инспекторы поинтересовались, что это за топливо, он признался, что слил его с поезда.
Нарушителя передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали любителя дармового бензина.
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Сотрудники патрульной полиции Запорожья остановили мужчину, который перевозил в свей машине канистры с соляркой и тосолом. Когда инспекторы поинтересовались, что это за топливо, он признался, что слил его с поезда.
Нарушителя передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали любителя дармового бензина.
Читайте также: Запорожец подставил своего отца.
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