Как рассказал " Индустриалке " начальник КП ЭЛУАД Дмитрий Пархоменко, уборка дорог в городе проводилась и неделю, и две недели назад, но не в полную силу — погода вмешивалась.А сегодня, 1 марта, ЭЛУАД смог развернуться в полную силу — в четырех районах города работают четыре машины-пылесосы, которые всю крошку с дорог в себя втягивают, а потом на самосвалы выгружают. И еще одна уникальная машина работает - " Бродвей " называется, она счищает слой наносного грунта и автоматически грузит его в самосвал. Сегодня " Бродвей " сновал по запорожскому бродвею — по проспекту Соборному. Технике помогают также дорожные рабочие — они собирают наносной грунт в небольшие кучки, следом идет бригада с лопатами и закидывает грунт в мусоровозы — это там, где технике трудно развернуться в полную силу.рассказал, что задача мэром Владимиром Буряком поставлена простая — как можно быстрее убрать город после зимы. К какому-то числу привязываться не будут — погоде не прикажешь каждый день быть хорошей. Но сейчас техника и дорожные рабочие будут работать даже в ночное время — днем в придорожных " карманах " и возле обочин мешают оставленные автомобили.Фото и видео: Дмитрий Шилин