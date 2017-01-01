На сайте электронных петиций Запорожья идет сбор подписей под инициативой о переименовании улицы Константина Великого, расположенной в Александровском районе.
Автор петиции отмечает, что человек, в честь которого названа улица, никак не относится к району и является героем советской власти.
В связи с этим запорожец предлагает переименовать улицу, например, в честь Владимира Великого.
К слову, это не первая петиция, поданная запорожцами по поводу переименования улиц. Так, уже есть предложения назвать улицу Космическую улицей Ворона, а Каменогорскую Канибалкорпской.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье хотят переименовать еще один район.
Читайте также: В Запорожье хотят установить памятник Бандере.
Автор петиции отмечает, что человек, в честь которого названа улица, никак не относится к району и является героем советской власти.
В связи с этим запорожец предлагает переименовать улицу, например, в честь Владимира Великого.
К слову, это не первая петиция, поданная запорожцами по поводу переименования улиц. Так, уже есть предложения назвать улицу Космическую улицей Ворона, а Каменогорскую Канибалкорпской.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье хотят переименовать еще один район.
Читайте также: В Запорожье хотят установить памятник Бандере.
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