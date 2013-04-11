Весна — не самое популярное время для свадеб, но девушкам, которые решаются отмечать день рождения семьи в этом сезоне советуют выбирать свадебные платья нежных молочных и розовых оттенков с минимумом страз и блесток.
- Белые платья идут небольшому количеству невест — они открывают недостатки и смотрятся холодными, а теплые молочные цвета делают образ нежным и тонким, - рассказала "Индустриалке" владелица одного из свадебных агентств Елена Ярошенко. - Сегодня пользуются популярностью элегантные платья из кружева нежных цветов. Даже классические пышные наряды выпускают сегодня с минимумом побрякушек.
Если у невесты есть желание добавить блеска к платью, то можно купить специальны пояс с нашитыми красивыми стразами или камнями. Так, пышная юбка платья будет выглядеть, как у настоящей принцессы. Главный же совет, который я могу дать невестам — выбирайте платье, основываясь на собственном вкусе и предпочтениях. Ни мама, ни подружка не должны делать выбор за вас — меряйте и ищите именно свое платье, а не слепо следуйте веянию моды.
Например, прошлым летом в моде были свадебные платья с длинными рукавами и многие девочки просто умирали в них от жары.
Свадьба должна запомниться вам только радостью, поэтому позаботьтесь, чтобы платье было не только красивым, но и удобным.
Еще один совет от экспертов — хотите подчеркнуть свой образ, выбирайте яркие свадебные туфли. Это будет стильно и вы сможете их носить в обычной жизни, а не оставите пылиться на полке, как часто бывает со свадебной обувью белого цвета.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье невестам воинов АТО дарят свадебные платья
- Белые платья идут небольшому количеству невест — они открывают недостатки и смотрятся холодными, а теплые молочные цвета делают образ нежным и тонким, - рассказала "Индустриалке" владелица одного из свадебных агентств Елена Ярошенко. - Сегодня пользуются популярностью элегантные платья из кружева нежных цветов. Даже классические пышные наряды выпускают сегодня с минимумом побрякушек.
Если у невесты есть желание добавить блеска к платью, то можно купить специальны пояс с нашитыми красивыми стразами или камнями. Так, пышная юбка платья будет выглядеть, как у настоящей принцессы. Главный же совет, который я могу дать невестам — выбирайте платье, основываясь на собственном вкусе и предпочтениях. Ни мама, ни подружка не должны делать выбор за вас — меряйте и ищите именно свое платье, а не слепо следуйте веянию моды.
Например, прошлым летом в моде были свадебные платья с длинными рукавами и многие девочки просто умирали в них от жары.
Свадьба должна запомниться вам только радостью, поэтому позаботьтесь, чтобы платье было не только красивым, но и удобным.
Еще один совет от экспертов — хотите подчеркнуть свой образ, выбирайте яркие свадебные туфли. Это будет стильно и вы сможете их носить в обычной жизни, а не оставите пылиться на полке, как часто бывает со свадебной обувью белого цвета.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье невестам воинов АТО дарят свадебные платья
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