В Запорожской области мужчина поставил свою возлюбленную перед выбором: или он, или ребенок. Он хотел, чтобы его гражданская супруга избавилась от ребенка, сделав аборт.
Вера с двумя сыновьями живет в маленьком селе под Запорожьем. Уже весной у нее родится третий ребенок - дочка. Мужчина, узнав, что жена беременна, заставил ее сделать аборт. Женщина отказалась. Она сделала сложный выбор между возлюбленным и неродившимся ребенком.
- Я не смогла бы лишить своего ребенка жизни, так как сама выжила случайно, - говорит Вера. - Моя мама была беременная двойней. Она пошла делать аборт. Так получилось, что врачи заметили только один плод, а я осталась случайно. Я выжила. Замуж я вышла рано, в 19 лет. Тогда уже была на восьмом месяце беременности. В 21 год у меня родился второй сын. Муж начал пить. Мне пришлось выйти на работу, чтобы как-то обеспечить семью. Супруг деньги домой вообще не приносил. Бывало даже воровал их у меня. Вскоре мы развелись.
Так сложилась жизнь, что Вера встретила другого мужчину. Они начали жить вместе. Казалось, жизнь наладилась. Вера снова забеременела. Ее возлюбленный был категорически против ребенка.
- Он заставлял меня избавится от нашего ребенка, - отметила женщина. - С самого начала я знала, что сохраню жизнь своему малышу. Отец моего третьего ребенка нас бросил и больше не появлялся.
Как рассказала "Индустриалке" директор центра помощи женщинам в период кризисной беременности Элина Брынза, они сейчас помогают семье Веры справиться со сложностями.
- К нам в центр она обратилась уже на 30-й неделе беременности, - поделилась Элина. - Сейчас ей очень сложно, так как вся семья живет на одну тысячу гривен. Своего жилья у них нет. Дом в селе снимают на двоих с сестрой, которая также сама воспитывает двоих маленьких детей. На данный момент мы поддерживаем Веру морально, подарили ей витамины для беременных. В ближайшее время она начнет проходить обучение для мам у нас в центре, в конце которого мы подарим ей вещи для малышки, подгузники и родовой пакет. Уже начали поиск коляски, кроватки для малышки и одежды для старших братиков. Конечно, это не для всех мам Запорожья и области, а только для тех, кто действительно нуждается. Нашлись также люди которые готовы помогать мамам продуктовыми пакетами. Мы хотим не просто помогать материально мамочкам со сложной судьбой, а и влиять на их жизнь, чтобы она изменилась в лучшую сторону.
Как писала "Индустриалка", центр помощи женщинам в период кризисной беременности открылся в Запорожье в феврале. Там всегда рады помочь нуждающимся женщинам, а также готовы принять помощь для мамочек со сложной судьбой.
Больше информации можно получить по телефонам: (050, 073, 098) 883-84-83.
*Имя нашей героини изменено, а все совпадения — случайны.
Вера с двумя сыновьями живет в маленьком селе под Запорожьем. Уже весной у нее родится третий ребенок - дочка. Мужчина, узнав, что жена беременна, заставил ее сделать аборт. Женщина отказалась. Она сделала сложный выбор между возлюбленным и неродившимся ребенком.
- Я не смогла бы лишить своего ребенка жизни, так как сама выжила случайно, - говорит Вера. - Моя мама была беременная двойней. Она пошла делать аборт. Так получилось, что врачи заметили только один плод, а я осталась случайно. Я выжила. Замуж я вышла рано, в 19 лет. Тогда уже была на восьмом месяце беременности. В 21 год у меня родился второй сын. Муж начал пить. Мне пришлось выйти на работу, чтобы как-то обеспечить семью. Супруг деньги домой вообще не приносил. Бывало даже воровал их у меня. Вскоре мы развелись.
Так сложилась жизнь, что Вера встретила другого мужчину. Они начали жить вместе. Казалось, жизнь наладилась. Вера снова забеременела. Ее возлюбленный был категорически против ребенка.
- Он заставлял меня избавится от нашего ребенка, - отметила женщина. - С самого начала я знала, что сохраню жизнь своему малышу. Отец моего третьего ребенка нас бросил и больше не появлялся.
Как рассказала "Индустриалке" директор центра помощи женщинам в период кризисной беременности Элина Брынза, они сейчас помогают семье Веры справиться со сложностями.
- К нам в центр она обратилась уже на 30-й неделе беременности, - поделилась Элина. - Сейчас ей очень сложно, так как вся семья живет на одну тысячу гривен. Своего жилья у них нет. Дом в селе снимают на двоих с сестрой, которая также сама воспитывает двоих маленьких детей. На данный момент мы поддерживаем Веру морально, подарили ей витамины для беременных. В ближайшее время она начнет проходить обучение для мам у нас в центре, в конце которого мы подарим ей вещи для малышки, подгузники и родовой пакет. Уже начали поиск коляски, кроватки для малышки и одежды для старших братиков. Конечно, это не для всех мам Запорожья и области, а только для тех, кто действительно нуждается. Нашлись также люди которые готовы помогать мамам продуктовыми пакетами. Мы хотим не просто помогать материально мамочкам со сложной судьбой, а и влиять на их жизнь, чтобы она изменилась в лучшую сторону.
Как писала "Индустриалка", центр помощи женщинам в период кризисной беременности открылся в Запорожье в феврале. Там всегда рады помочь нуждающимся женщинам, а также готовы принять помощь для мамочек со сложной судьбой.
Больше информации можно получить по телефонам: (050, 073, 098) 883-84-83.
*Имя нашей героини изменено, а все совпадения — случайны.
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