Суть его состоит в том, чтобы 22 человека сдали кровь для помощи получившим ранения участников АТО. Но Запорожские спасатели задание перевыполнили ровно в два раза, потому что в Запорожскую областную станцию переливания крови приехало 44 спасателя запорожского гарнизона, в том числе 4 участника боевых действий в зоне АТО.- Символично, что акция прошла сегодня, во Всемирный день гражданской обороны, что еще раз подтверждает готовность спасателей всегда прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, - сказал замначальника ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области по вопросам реагирования Александр Семененко. - Мы передаем эстафету нашим хорошим друзьям - 23-й отдельной бригаде по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины.Командир 23-й отдельной бригаде по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины полковник Александр Саргаев не только принял эстафету, но уже и сам сдал кровь.- Мы принимает эстафету от наших коллег, мы будем и отжиматься, и сдавать кровь, - сказал Александр Саргаев. - Если говорить серьезно, все мы понимаем, что кровь сейчас очень нужна, в особенности бойцам, которые пострадали в зоне АТО и все военнослужащие Национальной гвардии с удовольствием принимают эту эстафету.Пока не закончится в стране антитеррористическая операция, военнослужащие Национальной гвардии будут всегда в АТО, так же как и наши коллеги. Мы, военные, сдаем кровь начиная с курсантских лет, поэтому нам это не впервой.Свою эстафету мы думаем передать либо департаменту исполнения наказаний в Запорожской области, или же пограничникам. Мы еще не решили точно кому. Но мы предложим так, что они не смогут отказаться.Врач-терапевт отдела комплектования донорский кадров Юлия Вороная рассказала, что расходных материалов ан станции переливания крови достаточно, как, собственно, и доноров.- Весной у нас традиционно донорское движение активизируется. На сегодня недостачи крови нет, запасы пополняются в достаточном количестве, но это движение нужно поддерживать, потому что все компоненты крови имеют определенные сроки годности, а онкогематологических больных у нас много и свежие компоненты им нужны постоянно, - сказала Юлия Вороная.Фото автора.