В феврале на ПАО "Запорожсталь" произведено 254,3 тыс. тонн чугуна, 293,3 тыс. тонн стали, 247,1 тыс. тонн проката.
Снижение производства в феврале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, связано с остановкой доменной печи № 3 в ноябре 2016 г. на масштабную экологическую реконструкцию. Инвестиции комбината в реализацию проекта 1,5 млрд гривен.
С января по февраль 2017 года произведено 542 тыс. тонн чугуна, 619,5 тыс. тонн стали, 517,3 тыс. тонн проката, сообщает пресс-центр ПАО "Запорожсталь".
Снижение производства в феврале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, связано с остановкой доменной печи № 3 в ноябре 2016 г. на масштабную экологическую реконструкцию. Инвестиции комбината в реализацию проекта 1,5 млрд гривен.
С января по февраль 2017 года произведено 542 тыс. тонн чугуна, 619,5 тыс. тонн стали, 517,3 тыс. тонн проката, сообщает пресс-центр ПАО "Запорожсталь".
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