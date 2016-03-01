Снижение производства в феврале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, связано с остановкой доменной печи № 3 в ноябре 2016 г. на масштабную экологическую реконструкцию. Инвестиции комбината в реализацию проекта 1,5 млрд гривен.С января по февраль 2017 года произведено 542 тыс. тонн чугуна, 619,5 тыс. тонн стали, 517,3 тыс. тонн проката, сообщает пресс-центр ПАО " Запорожсталь " .