В Вольнянской исправительной колонии (№20)" прошел общий обыск по условному сигналу "Буря".
Перед началом обысков начальник учреждения полковник внутренней службы Александр Котенко проинструктировал персонал, акцентируя внимание на соблюдении норм безопасности и законности.
В результате у осужденных было найдено и изъято пять мобильных телефонов, три зарядных устройства к ним, две аккумуляторные батареи, четыре сим-карты и другие запрещенные предметы, сообщает сайт Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье в сигаретах нашли деньги и наркотики.
Читайте также: В Запорожской области правоохранители незаконно удерживали мужчину.
Перед началом обысков начальник учреждения полковник внутренней службы Александр Котенко проинструктировал персонал, акцентируя внимание на соблюдении норм безопасности и законности.
В результате у осужденных было найдено и изъято пять мобильных телефонов, три зарядных устройства к ним, две аккумуляторные батареи, четыре сим-карты и другие запрещенные предметы, сообщает сайт Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье в сигаретах нашли деньги и наркотики.
Читайте также: В Запорожской области правоохранители незаконно удерживали мужчину.
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