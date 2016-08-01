В течение суток жители Запорожья 396 раз вызывали сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, за сутки в Запорожье произошло 17 аварий, был остановлены пять пьяных водителей, за нарушение правил дорожного движения оштрафовали 112 автомобилистов. Инспекторы патрульной полиции также задержали троих граждан, которые находились в розыске, выезжали на пять краж и в одном случае выявили оружие.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье среди ночи напали на мужчину.
Читайте также: В Запорожье иномарка ударила "Мазду" и влетела в дерево.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, за сутки в Запорожье произошло 17 аварий, был остановлены пять пьяных водителей, за нарушение правил дорожного движения оштрафовали 112 автомобилистов. Инспекторы патрульной полиции также задержали троих граждан, которые находились в розыске, выезжали на пять краж и в одном случае выявили оружие.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье среди ночи напали на мужчину.
Читайте также: В Запорожье иномарка ударила "Мазду" и влетела в дерево.
- Просмотров: 149
Похожие новости