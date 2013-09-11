В субботу, 4 марта, на площадке ДС "Запорожалюминстрой" состоится большой спортивный праздник "Запорожский спорт — будем знакомы", направленный на популяризацию занятий спортом и здорового образа жизни.
20 детских юношеских спортивных школ города в формате шоу презентуют запорожским школьниками и их родителям различные виды спорта: дзюдо, футбол, греко-римская борьба, гандбол, ушу, баскетбол, спас, тхеквондо, волейбол, бокс и другие.
Во время мероприятия будут проведены интерактивные игры: "забей пенальти профессиональному вратарю", "забрось штрафной", "забей семиметровый".
Начало спортивного праздника в 11:00, сообщает сайт мэрии.
20 детских юношеских спортивных школ города в формате шоу презентуют запорожским школьниками и их родителям различные виды спорта: дзюдо, футбол, греко-римская борьба, гандбол, ушу, баскетбол, спас, тхеквондо, волейбол, бокс и другие.
Во время мероприятия будут проведены интерактивные игры: "забей пенальти профессиональному вратарю", "забрось штрафной", "забей семиметровый".
Начало спортивного праздника в 11:00, сообщает сайт мэрии.
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