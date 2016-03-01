Жители Запорожской области нашли в огороде целый склад боепрпипасов.
На место события выехали бойцы ГСЧС. В земле были выявлены минометные мины, различные гранаты и артнснаряд времен прошлых войн. Сейчас место с опасными находками взяли под охрану. В ближайшее время боеприпасы будут обезврежены, сообщат пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина подстрелил бывшую жену и угрожал полицейским гранатой.
Читайте также: В Запорожье взорвалась машина во время установки газового оборудования.
На место события выехали бойцы ГСЧС. В земле были выявлены минометные мины, различные гранаты и артнснаряд времен прошлых войн. Сейчас место с опасными находками взяли под охрану. В ближайшее время боеприпасы будут обезврежены, сообщат пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина подстрелил бывшую жену и угрожал полицейским гранатой.
Читайте также: В Запорожье взорвалась машина во время установки газового оборудования.
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