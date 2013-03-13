После внесения изменений в Налоговый кодекс, которые произошли в 2014 году, арендная плата за использование земельных участков, занятых жилым фондом, в том числе домами ОСМД, в Запорожье повысилась в 33 раза. Подобное повышение также коснулось участков, предоставленных гаражно-строительным, дачно-строительным и садоводческим товариществам, находящихся под индивидуальными гаражами, садовыми и дачными домами физических лиц. Это притом, что все указанные организации являются неприбыльными.В соответствии с законодательством арендная плата за землю для указанных категорий не могла быть меньше 3% от нормативной денежной оценки земли, утвержд е нной в Запорожье для этих территорий. К городскому голове, в том числе во время личных при е мов, в Запорожский городской совет поступали десятки обращений от горожан с просьбой каким-то образом уменьшить арендную плату за земельные участки, занятые жилым фондом и так далее. Долгое время у городской власти не было законодательных оснований для того, чтобы это сделать.Однако в конце 2016 года этот пункт Налогового кодекса был измен е н. Теперь в данном случае размер арендной платы не может быть меньше размера земельного налога, установленного на соответствующей территории. Городской голова Владимир Буряк передал этот вопрос на рассмотрение депутатской земельной комиссии городского совета, управления по вопросам земельных отношений городского совета. В результате совместными усилиями удалось подготовить предложения по снижению размера арендной платы.При этом решение о размере арендной платы должно приниматься на сессии городского совета. Именно поэтому вопрос был вынесен на рассмотрение четырнадцатой сессии городского совета, которая состоялась 28 февраля. По поручению городского головы Владимира Буряка, проект решения был подготовлен управлением по вопросам земельных отношений городского совета.По просьбе журналистов, сво е мнение по этому вопросу высказал городской голова Владимир Буряк. Городской голова отметил, что не все представители городской власти, депутатского корпуса поддерживают снижение арендной платы для указанных категорий землепользователей, мотивируя это убытками для бюджета Запорожья.- Моя позиция такова. Мы должны установить для жилого фонда, ОСМД, гаражных товариществ и тому подобное максимально низкий размер арендной платы, на уровне не более 0,03%. В результате она будет снижена в 100 раз. Кое-кто считает, что это нанес е т неоправданные потери городскому бюджету, но я с этой позицией полностью не согласен. Городская власть должна думать не только о наполнении бюджета, но и о простых запорожцах. Решение о снижении арендной платы подготовлено именно в интересах горожан, а значит, оно должно быть принято, - сказал Владимир Буряк.Городской голова подчеркнул, что законодательство устанавливает только низший размер арендной платы для указанных категорий землепользователей. Депутаты городского совета могут принять и другое решение, например, оставив е е на прежнем уровне, снизив только до 1% и тому подобное. Однако, по мнению Владимира Буряка, это было бы неправильным, ведь это отразится на семейном бюджете тысяч запорожцев.В результате депутаты городского совета поддержали позицию городского головы. Было внесены изменения в решение городского совета от 30.06.2015 №6 " Об установлении налога на имущество " (в части платы за землю) " . Размер арендной платы за использование земельных участков, занятых жилым фондом (в том числе дома ОСМД), предоставленных гаражно-строительным, дачно-строительным и садоводческим товариществам, находящихся под индивидуальными гаражами, садовыми и дачными домами физических лиц снижен в 100 раз, с 3% до 0,03% от нормативной денежной оценки земли, сообщает сайт мэрии.