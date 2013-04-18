Артист отправляется в тур по Украине, а в Запорожье выступит во Дворце культуры " Днепроспецсталь " 6 марта, практически накануне своего дня рождения — 10 марта ему исполнится 29 лет.Но с самыми горячими запорожскими поклонниками Евгений Хмара уже пообщался — провел автограф-сессию и пресс-конференцию в ТЦ " Украина " , где рассказал о новой программе.Евгений в сфере музыки работает с 2004 года, но признание в масштабах всей страны, стоит отметить, он получил только в 2012 году, ярко проявив себя во время всеукраинского шоу как пианист-виртуоз, чья игра не могла оставить равнодушным. На кастинге в Киеве он смог удивить судей своим талантом и умением необычно играть на фортепиано.Участие в популярном проекте дало новый толчок в его профессиональной карьере — как сообщает " Википедия " , за эти несколько лет Евгений записал три студийных альбома - " Сказка " (2013 год), " Знамение " (2015 год) и " White Рiano” (осень 2016 года).Запорожцы уже могли слышать вживую игру Евгения Хмары — в рамках всеукраинского тура музыкант привозил в наш город шоу " Знамение " . И вот — новая встреча.- Посредством музыки я познаю мир, путешествуя, совершая открытия, переживая каждое событие, трансформируя пережитые чувства в свои произведения. Это история взросления, которая будет интересна всем поколениям, - цитирует музыканта его пресс-служба.- За этот год я написал новую программу, будет представлено 12 новых композиций, для меня это 12 музыкальных деток, - признался на пресс-конференции Евгений Хмара. - Посредством визуальных эффектов и музыки постараемся перенести зрителей в разное время. А каждая мелодия — это как мини-фильм." Колесо жизни " — это музыкальная философская притча о таких диаметрально противоположных понятиях, как добро и зло, любовь и ненависть. Это нестандартная подача музыки, видео и световое шоу.Концерт " Колесо жизни " состоится во Дворце культуры " Днепроспецсталь " 6 марта, начало в 19.00.Фото Александра Прилепы