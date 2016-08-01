Депутаты Запорожского городского совета на сессии поддержали обращение "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".
Депутаты обратятся к центральной власти с просьбой обеспечить установку индивидуальных счетчиков газа за счет инвестиционной составляющей, включенной в тариф, продлить срок установки приборов учета до 1 января 2019 года, а также обеспечить соблюдение прав граждан на бесперебойное газоснабжение и государственный контроль за калорийностью газа.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье прошли общественные слушания по ситуации с ПАО "Запорожгаз", которое навязывает запорожцам общедомовые приборы учета, хотя горожане выступают за установку индивидуальных счетчиков.
Депутаты обратятся к центральной власти с просьбой обеспечить установку индивидуальных счетчиков газа за счет инвестиционной составляющей, включенной в тариф, продлить срок установки приборов учета до 1 января 2019 года, а также обеспечить соблюдение прав граждан на бесперебойное газоснабжение и государственный контроль за калорийностью газа.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье прошли общественные слушания по ситуации с ПАО "Запорожгаз", которое навязывает запорожцам общедомовые приборы учета, хотя горожане выступают за установку индивидуальных счетчиков.
- Просмотров: 176
Похожие новости