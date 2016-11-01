На сегодняшней сессии Запорожского горсовета депутаты поддержали сразу две петиции на тему экологии, поданные горожанами.
В частности, большинство народных избранников проголосовали "за" поддержку петиции по усилению контроля за загрязнением окружающей среды путем установления автоматизированной системы контроля за качеством атмосферного воздуха и воды в Запорожье и об очистке и защите малых рек Запорожья.
Напомним, обе эти петиции набрали более 750 подписей горожан.
В частности, большинство народных избранников проголосовали "за" поддержку петиции по усилению контроля за загрязнением окружающей среды путем установления автоматизированной системы контроля за качеством атмосферного воздуха и воды в Запорожье и об очистке и защите малых рек Запорожья.
Напомним, обе эти петиции набрали более 750 подписей горожан.
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