В частности, большинство народных избранников проголосовали " за " поддержку петиции по усилению контроля за загрязнением окружающей среды путем установления автоматизированной системы контроля за качеством атмосферного воздуха и воды в Запорожье и об очистке и защите малых рек Запорожья.Напомним, обе эти петиции набрали более 750 подписей горожан.