Остров Ленина в Запорожье будет называться островом имени Сагайдачного.
Такое решение сегодня приняли на сессии депутаты Запорожского горсовета.
Именно это название поддержало большинство участников общественных слушаний.
Читайте также: В Запорожье пока не будут продавать памятник Ленину.
Такое решение сегодня приняли на сессии депутаты Запорожского горсовета.
Именно это название поддержало большинство участников общественных слушаний.
Читайте также: В Запорожье пока не будут продавать памятник Ленину.
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