Депутаты Запорожского горсовета на сессии поддержали петицию о строительстве мусороперерабатывающего завода.
Напомним, эта инициатива набрала более 750 подписей горожан, благодаря чему попала на рассмотрение депутатов.
Строить завод предлагается за счет инвесторов.
Как заявил заммэра Запорожья Владимир Волобуев, цена вопроса - от 30 млн. евро. По его словам, городская власть и раньше рассматривала возможность строительства мусороперерабатывающего завода, однако ни один инвестор не смог показать действующий завод.
Депутаты поддержали петицию единогласно.
Напомним, эта инициатива набрала более 750 подписей горожан, благодаря чему попала на рассмотрение депутатов.
Строить завод предлагается за счет инвесторов.
Как заявил заммэра Запорожья Владимир Волобуев, цена вопроса - от 30 млн. евро. По его словам, городская власть и раньше рассматривала возможность строительства мусороперерабатывающего завода, однако ни один инвестор не смог показать действующий завод.
Депутаты поддержали петицию единогласно.
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