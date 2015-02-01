Депутаты Запорожского городского совета на сессии не поддержали решение о продаже скульптуры Ленина.
Как отметил депутат от Оппозиционного блока Николай Силин, на прошлой сессии было принято решение о проведении в Запорожье общественных слушаний по поводу дальнейшей судьбы памятника Ленину.
- Еще не закончила работу рабочая группа. Нет результатов общественных слушаний, поэтому не вижу смысла принимать решение о продаже сейчас, - отметил Николай Силин.
По словам первого заместителя городского головы Запорожья Сергея Мешка, слушания пройдут с 1 марта по 31 мая.
- В рабочую группу привлечены и молодежь, и ветераны, и представители промышленных предприятий, - подчеркнул Сергей Мешок. - Запорожцы смогут высказать свое мнение как в письменной форме, так и по электронной почте, - сказал Сергей Мешок.
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Как отметил депутат от Оппозиционного блока Николай Силин, на прошлой сессии было принято решение о проведении в Запорожье общественных слушаний по поводу дальнейшей судьбы памятника Ленину.
- Еще не закончила работу рабочая группа. Нет результатов общественных слушаний, поэтому не вижу смысла принимать решение о продаже сейчас, - отметил Николай Силин.
По словам первого заместителя городского головы Запорожья Сергея Мешка, слушания пройдут с 1 марта по 31 мая.
- В рабочую группу привлечены и молодежь, и ветераны, и представители промышленных предприятий, - подчеркнул Сергей Мешок. - Запорожцы смогут высказать свое мнение как в письменной форме, так и по электронной почте, - сказал Сергей Мешок.
Читайте также: В Запорожье хотят установить памятник Бандере.
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