Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" запускает новый регулярный рейс "Запорожье – Тель-Авив".
Первый перелет запланирован на 30 марта.
Рейсы в оба направления будут осуществляться ночью. Вылет из Запорожья - дважды в неделю — по четвергам и субботам в 21:25. Возвращение из Тель-Авива — по пятницам и воскресеньям в 01:20. Время в пути составит около трех часов.
Стоимость самого дешевого билет составляет около 3 тыс. грн. Багаж будет оплачиваться отдельно.
Читайте также: В Запорожье в приоритете вместительный транспорт.
Первый перелет запланирован на 30 марта.
Рейсы в оба направления будут осуществляться ночью. Вылет из Запорожья - дважды в неделю — по четвергам и субботам в 21:25. Возвращение из Тель-Авива — по пятницам и воскресеньям в 01:20. Время в пути составит около трех часов.
Стоимость самого дешевого билет составляет около 3 тыс. грн. Багаж будет оплачиваться отдельно.
Читайте также: В Запорожье в приоритете вместительный транспорт.
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