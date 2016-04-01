В Запорожье входит в активную фазу подготовка к проведению первого Международного экологического форума "Эко-форум-2017". Как писала "Индустриалка", он пройдет с 30 мая по 1 июня в Запорожской торгово-промышленной палате.
Работа над подготовкой этого важного для Запорожья события ведется с начала года. Как рассказал "Индустриалке" заместитель городского головы Запорожья Валерий Эделев, к этому времени уже сформирован организационный комитет, разработан логотип "Эко-форума", а также основные участники.
- "Экофорум" — это площадка, на которой мы хотели бы создать ежегодную встречу всех основных участников: с одной стороны — предприятий нашей промплощадки, которые дают нагрузку на нашу экологическую систему; с другой стороны — общественности; с третьей - науки и технологии, то есть производителей оборудования для снижения экологической нагрузки, - отметил Валерий Эделев. - Кстати, согласие на участие в форуме уже дала одна из известнейших мировых компаний — Tesla. Также примет участие компания Mitsubishi. Электротранспорт — это серьезное направление, потому что через транспорт идет большая нагрузка на экосистему.
Заместитель мэра напомнил, что инициаторами этого важного для города мероприятия выступил Запорожский городской совет совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины, Запорожская торгово-промышленная палата, областной союз промышленников и пред-принимателей "Потенциал".
- Для чего мы решили провести "Экофорум"? Постоянно происходят нападки общественности, которые в большей части носят политический характер - для того, чтобы на этом заработать какие-то политические дивиденды. Но при этом проблема экологии не решается — ни вправо, ни влево. Каждый сам по себе, - констатировал Валерий Эделев.
Поэтому в городе была принята объемная экологическая программа, благодаря которой Запорожье должно стать действительно экологически чистым городом.
Валерий Эделев напомнил, что вместе со специалистами проекта канадских муниципалитетов "ПРОМІС" городская власть разрабатывает программу развития Запорожья до 2025 года. Одно из основных направлений — экологическое, в рамках которого будет разработан комплекс мероприятий, направленных на охрану природной среды.
Кроме того, в городе успешно реализуются мероприятия, предусмотренные Меморандумом о совместных действиях Запорожского городского совета и промышленных предприятий, направленных на улучшение экологической ситуации. Промышленники добровольно взяли на себя дополнительные природоохранные обязательства по уменьшению выбросов, борьбе с карантинными растениями и озеленению.
Также в городе продолжается работа над подготовкой предложений центральным органам власти для внесения изменений в экологическое законодательство Украины.
Работа над подготовкой этого важного для Запорожья события ведется с начала года. Как рассказал "Индустриалке" заместитель городского головы Запорожья Валерий Эделев, к этому времени уже сформирован организационный комитет, разработан логотип "Эко-форума", а также основные участники.
- "Экофорум" — это площадка, на которой мы хотели бы создать ежегодную встречу всех основных участников: с одной стороны — предприятий нашей промплощадки, которые дают нагрузку на нашу экологическую систему; с другой стороны — общественности; с третьей - науки и технологии, то есть производителей оборудования для снижения экологической нагрузки, - отметил Валерий Эделев. - Кстати, согласие на участие в форуме уже дала одна из известнейших мировых компаний — Tesla. Также примет участие компания Mitsubishi. Электротранспорт — это серьезное направление, потому что через транспорт идет большая нагрузка на экосистему.
Заместитель мэра напомнил, что инициаторами этого важного для города мероприятия выступил Запорожский городской совет совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины, Запорожская торгово-промышленная палата, областной союз промышленников и пред-принимателей "Потенциал".
- Для чего мы решили провести "Экофорум"? Постоянно происходят нападки общественности, которые в большей части носят политический характер - для того, чтобы на этом заработать какие-то политические дивиденды. Но при этом проблема экологии не решается — ни вправо, ни влево. Каждый сам по себе, - констатировал Валерий Эделев.
Поэтому в городе была принята объемная экологическая программа, благодаря которой Запорожье должно стать действительно экологически чистым городом.
Валерий Эделев напомнил, что вместе со специалистами проекта канадских муниципалитетов "ПРОМІС" городская власть разрабатывает программу развития Запорожья до 2025 года. Одно из основных направлений — экологическое, в рамках которого будет разработан комплекс мероприятий, направленных на охрану природной среды.
Кроме того, в городе успешно реализуются мероприятия, предусмотренные Меморандумом о совместных действиях Запорожского городского совета и промышленных предприятий, направленных на улучшение экологической ситуации. Промышленники добровольно взяли на себя дополнительные природоохранные обязательства по уменьшению выбросов, борьбе с карантинными растениями и озеленению.
Также в городе продолжается работа над подготовкой предложений центральным органам власти для внесения изменений в экологическое законодательство Украины.
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