Заместитель городского головы Запорожья Алексей Бородай получит надбавку за выслугу лет.
Такое решение сегодня на сессии приняли депутаты Запорожского горсовета.
Алексей Бородай работает в органах местного самоуправления пять лет. В связи с чем будет получать набавку к должностному окладу в размере 15%.
Читайте также: Обоснований для снижения тарифов в Запорожье нет.
Такое решение сегодня на сессии приняли депутаты Запорожского горсовета.
Алексей Бородай работает в органах местного самоуправления пять лет. В связи с чем будет получать набавку к должностному окладу в размере 15%.
Читайте также: Обоснований для снижения тарифов в Запорожье нет.
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