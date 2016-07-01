Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк.- Плотина находится на балансе " Укргидроэнерго " , т. е. в ведомстве государства. Изначально, технически неправильное было принято решение класть асфальт на металл, а снизу холодный или горячий воздух. Получается, что из-за конденсата, который возникает при смене температур, покрытие приходит в негодность, поэтому его приходится каждый год ремонтировать, - отметил Владимир Буряк. - У Днепрогэса есть проект по восстановлению верхнего строения плотины, рассчитанный на пять лет, но для его выполнения нужно достроить мосты, т. к. на три года необходимо будет закрыть одну сторону движения и потом еще на полтора года закрыть движение полностью. На данный момент денег у предприятия нет, мы взяли у них гарантийные письма и уже в прошлые выходные были готовы вывести коммунальщиков, чтобы хотя бы убрать ямы, но погода помешала. Когда в Запорожье будет более жаркая погода, можно будет поэтапно в выходные дни провести ремонт.По словам Владимира Буряка, 2017 год, как и 2016-й, станет годом дорог в Запорожье.- В этом году объемы ремонта дорог увеличатся в пять раз, - подчеркнул городской голова. - Если на тех объектах, которые делали в прошлом году, будут обнаружены разрушения, то подрядчики за свои средства будут заново переделывать ремонт. КП " ЭЛУАД " годами было убыточным. У него были убытки от 3 до 4 млн. грн. За прошлый год они вышли в плюс - практически 1,6 млн. грн. Есть результат, думаю, на качестве это тоже отразится.