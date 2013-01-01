39-летний житель Шевченковского района попал в больницу после падения с высоты.
Мужчина выпал с окна своей квартиры на втором этаже и получил многочисленные травмы. На место происшествия выезжала бригада "скорой помощи". Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, ушиб позвоночника, перелом костей левой стопы, сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина сорвался с крыши.
Читайте также: В Запорожье человек отравился неизвестным веществом.
Мужчина выпал с окна своей квартиры на втором этаже и получил многочисленные травмы. На место происшествия выезжала бригада "скорой помощи". Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, ушиб позвоночника, перелом костей левой стопы, сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина сорвался с крыши.
Читайте также: В Запорожье человек отравился неизвестным веществом.
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