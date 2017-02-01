В повестку дня сегодняшней сессии Запорожского городского совета внесены сразу два обращения по поводу блокады Донбасса: одно - в поддержку, другое - о ее осуждении.
Во время перерыва в заседании сессии городской голова Запорожья Владимир Буряк, по просьбе журналистов, высказал свое мнение о блокировании железнодорожніх путей на Донбассе.
- Все, что проходит в стране, должно быть по закону. Мое отношение к блокаде негативное, потому что я считаю эти действия незаконными, - отметил Владимир Буряк. - Я считаю и Донбасс, и Крым территорией Украины. Депутаты решат, какое именно обращение принимать. Мое мнение - все решения, которые принимаются, должны идти на пользу жителям Запорожья. В сегодняшней ситуации надо объединиться, не заниматься популизмом, а работать на благо горожан.
Как писала "Индустриалка", бывшие участники АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали ж/д пути на Донбассе. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных территориях Украины. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.
Читайте также: Блокада Донбасса ударит по каждой украинской семье – Ростислав Шурма.
Во время перерыва в заседании сессии городской голова Запорожья Владимир Буряк, по просьбе журналистов, высказал свое мнение о блокировании железнодорожніх путей на Донбассе.
- Все, что проходит в стране, должно быть по закону. Мое отношение к блокаде негативное, потому что я считаю эти действия незаконными, - отметил Владимир Буряк. - Я считаю и Донбасс, и Крым территорией Украины. Депутаты решат, какое именно обращение принимать. Мое мнение - все решения, которые принимаются, должны идти на пользу жителям Запорожья. В сегодняшней ситуации надо объединиться, не заниматься популизмом, а работать на благо горожан.
Как писала "Индустриалка", бывшие участники АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали ж/д пути на Донбассе. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных территориях Украины. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.
Читайте также: Блокада Донбасса ударит по каждой украинской семье – Ростислав Шурма.
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