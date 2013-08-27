Участие в соревнованиях приняли 345 спортсменов из 49 стран 5 континентов мира. В числе сборной Украины, на татами " Мицубиси Электрик " вышли и ведущие дзюдоисты Запорожья – Марина Черняк и Станислав Бондаренко.Марина традиционно выступала в самом легком женском весе - до 48 кг. Воспитанница Андрея Бондарчука стартовала с победы над представительницей Монголии Герельмой Ерденецот. Затем Марина в упорной борьбе уступила румынке Монике Унгуряну, а в утешительном раунде проиграла бронзовой приз е рше недавнего Большого Шлема в Париже Милике Николич з Сербии. В результате Черняк заняла седьмое место, и хоть медаль не заработала, добавила очки в личный рейтинг и командный зачет для сборной Украины.У мужчин в тяж е лом весе выступал запорожец Станислав Бондаренко. В стартовом поединке, в весовой категории +100 кг, Бондаренко в первом же раунде проиграл по замечаниям бельгийцу, и прекратил участие в турнире.Единственную медаль Гран При Дюссельдорфа принесла сборной Украины Ирина Киндзерская, которая завоевала золото в весовой категории +78 кг. Эта награда и седьмые места Марины Черняк (48 кг), Светланы Яремки (+78 кг), Анастасии Турчин (-78 кг) и Якова Хамо (-100 кг), позволили украинцам занять восьмое место в командном зачете.Впереди у наших дзюдоистов выступление на открытых Континентальных Кубках в Праге (женщины) и Катовице (мужчины), куда команды отправятся уже в этот четверг.Автор – Ирина Гейм