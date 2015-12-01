Так, Запорожский горсовет просит Кабинет Министров ускорить принятие постановления " Об утверждении порядка бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, в собственность или постоянное пользование совладельцами многоквартирного дома " .По словам автора обращения — депутата горсовета от Оппозиционного блока Игоря Чумаченко, еще 23 декабря 2015 года на официальном сайте правительства была опубликована информация о том, что Госгеокадастр разработал проект постановления Кабмина " Об утверждении порядка бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома " . Однако на данный момент вышеуказанное постановление все еще не принято.По мнению депутата, принятие вышеуказанного постановления имеет большое значение, ведь без его принятия совладельцам многоквартирных домов невозможно реализовать право, определенное в ч.2 ст. 42 Земельного кодекса Украины.