Депутаты Запорожского городского совета обратились к правительству с просьбой ускорить решение проблем передачи земли обществам совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Соответствующее решение народные избранники приняли сегодня во время сессии.
Так, Запорожский горсовет просит Кабинет Министров ускорить принятие постановления "Об утверждении порядка бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, в собственность или постоянное пользование совладельцами многоквартирного дома".
По словам автора обращения — депутата горсовета от Оппозиционного блока Игоря Чумаченко, еще 23 декабря 2015 года на официальном сайте правительства была опубликована информация о том, что Госгеокадастр разработал проект постановления Кабмина "Об утверждении порядка бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома". Однако на данный момент вышеуказанное постановление все еще не принято.
По мнению депутата, принятие вышеуказанного постановления имеет большое значение, ведь без его принятия совладельцам многоквартирных домов невозможно реализовать право, определенное в ч.2 ст. 42 Земельного кодекса Украины.
Так, Запорожский горсовет просит Кабинет Министров ускорить принятие постановления "Об утверждении порядка бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, в собственность или постоянное пользование совладельцами многоквартирного дома".
По словам автора обращения — депутата горсовета от Оппозиционного блока Игоря Чумаченко, еще 23 декабря 2015 года на официальном сайте правительства была опубликована информация о том, что Госгеокадастр разработал проект постановления Кабмина "Об утверждении порядка бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома". Однако на данный момент вышеуказанное постановление все еще не принято.
По мнению депутата, принятие вышеуказанного постановления имеет большое значение, ведь без его принятия совладельцам многоквартирных домов невозможно реализовать право, определенное в ч.2 ст. 42 Земельного кодекса Украины.
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