Хотя показ нашумевшего фильма "На пятьдесят оттенков темнее в киноконцертном зале имени Довженко завершился, но весной тема эротики здесь продолжится в других лентах.
Так, 2 марта начнется показ программы эротических короткометражных фильмов "Sexy Shorts 2".
Это девять не связанных между собой историй о сексе в разных жанрах, включая комедии и анимацию производства Германии, Дании, Канады, Испании, Швеции, Эстонии, Франции.
Кроме того, со 2 марта будут показывать фильм "Влюбленные одиночки. Sex Doll". Это сказка для взрослых о любви, действие которой разворачивается в Лондоне, в среде девушек легкого поведения.
Программа "Sexy Shorts 2" (18+) будет идти в Малом зале № 1 ККЗ имени Довженко по 8 марта. Сеансы 19.50 и 21.30.
Сеансы фильма "Влюбленные одиночки. Sex Doll" (18+) в Малом зале № 2: 14.10, 17.40, 21.20
Билеты по 30 грн.
Телефон ККЗ имени Довженко для справок 233-35-28.
"Индустриалка" также писала: "Запорожцы узнают, что снится мартовскому коту в мешке Деда Мороза".
Так, 2 марта начнется показ программы эротических короткометражных фильмов "Sexy Shorts 2".
Это девять не связанных между собой историй о сексе в разных жанрах, включая комедии и анимацию производства Германии, Дании, Канады, Испании, Швеции, Эстонии, Франции.
Кроме того, со 2 марта будут показывать фильм "Влюбленные одиночки. Sex Doll". Это сказка для взрослых о любви, действие которой разворачивается в Лондоне, в среде девушек легкого поведения.
Программа "Sexy Shorts 2" (18+) будет идти в Малом зале № 1 ККЗ имени Довженко по 8 марта. Сеансы 19.50 и 21.30.
Сеансы фильма "Влюбленные одиночки. Sex Doll" (18+) в Малом зале № 2: 14.10, 17.40, 21.20
Билеты по 30 грн.
Телефон ККЗ имени Довженко для справок 233-35-28.
"Индустриалка" также писала: "Запорожцы узнают, что снится мартовскому коту в мешке Деда Мороза".
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