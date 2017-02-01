В Запорожье пьяный водитель на "Вольво" гонял по всему городу, чтобы скрыться от полиции.
Нарушителя среди ночи заметил экипаж патрульной полиции в центре Запорожья. Инспекторы дали сигнал водителю об остановке, но тот добавил газа и уехал. Ориентировку на "гонщика" патрульные передали другим экипажам. На Набережной водителя все же остановили. От него доносился запах алкоголя и были заметны явные признаки опьянения. Проходить тест на состояние опьянения он отказался.
Нарушителя доставили в райотдел, где на него составили админматериалы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркоман разъезжал на машине с сиреной.
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Нарушителя среди ночи заметил экипаж патрульной полиции в центре Запорожья. Инспекторы дали сигнал водителю об остановке, но тот добавил газа и уехал. Ориентировку на "гонщика" патрульные передали другим экипажам. На Набережной водителя все же остановили. От него доносился запах алкоголя и были заметны явные признаки опьянения. Проходить тест на состояние опьянения он отказался.
Нарушителя доставили в райотдел, где на него составили админматериалы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркоман разъезжал на машине с сиреной.
Читайте также: В Запорожье кондуктор трамвая выбила деньги из рук мужчины.
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