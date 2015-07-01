В Центральном парке культуры и отдыха "Дубовий Гай" 11 марта состоится большой семейный праздник - "День любимых", посвященный приходу весны. И начнется он в 13 часов
Для взрослых и детей организаторы подготовили насыщенную программу. В городке аттракционов парка состоится концерт с участием молодежных творческих коллективов города.
В ходе мероприятия будут проходить бесплатные творческие мастер-классы, активные игры, ярмарка рукоделия.
Также запорожцы и гости города смогут посетить городок аттракционов.
"Дубовий Гай" ждет!
Фото: Дмитрий Шилин
Для взрослых и детей организаторы подготовили насыщенную программу. В городке аттракционов парка состоится концерт с участием молодежных творческих коллективов города.
В ходе мероприятия будут проходить бесплатные творческие мастер-классы, активные игры, ярмарка рукоделия.
Также запорожцы и гости города смогут посетить городок аттракционов.
"Дубовий Гай" ждет!
Фото: Дмитрий Шилин
- Просмотров: 140
Похожие новости