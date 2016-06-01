Запорожские депутаты приняли дополнительные требования к Общественному бюджету.
- Любой человек может подать проект, для этого он просто должен иметь инициативу его реализовать, и мы должны этому содействовать и поощрять, - сказал председатель постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджетной политики Руслан Божко. - Бюджет участия — это не бюджет города. Это сумма, которая выдается громаде и общественникам, поэтому изначально в координационном совете должно быть минимальное количество депутатов, потому что это не бюджет, за который надо голосовать. Громада сама должна определять приоритеты, на которые будут потрачены лимитированные деньги.
В состав координационного совета входят представители общественности (не менее 60%), депутаты горсовета и должностные лица исполнительных органов.
Так, в Положении дополняются требования к проекту: он должен быть местом свободного доступа членов территориальной громады.
Относительно оформления проекта, то он обязательно должен содержать обоснования, расчеты, чертежи, раскрывающие сущность замысла, указывают на конкретное место расположения и возможность его практической реализации.
Для представления проекта автору необходимо зарегистрироваться, авторизоваться на официальном портале Запорожской городской власти в разделе "Общественный бюджет", заполнив соответствующую форму, и разместить проект с приложениями к нему.
Предлагается также внести изменения сроков и требований подачи и рассмотрения проектов. Основными из них являются:
- Период подачи проектов устанавливается с 1 по 31 мая года, предшествующего году реализации проектов с обязательным его размещением на официальном портале Запорожской городской власти в разделе "Общественный бюджет". При этом внесение возможных поправок к проектам возможно в течение осуществления анализа проектов соответствующими исполнительными органами Запорожского городского совета, но не позднее предоставления экспертного заключения.
В случае, если проект не соответствует требованиям Положения, такой проект отклоняется Координационным советом.
Соответствующие исполнительные органы городского совета:
- осуществляют анализ представленных проектов;
- заполненные бланки анализа с выводами относительно проектов сразу передают координационного совета, но не позднее 10 августа;
- разрабатывают детальные расчеты стоимости проекта и подтверждающие его реализацию в пределах суммы, которая предлагается автором.
Перечни оцененных проектов, бланки анализа с выводами размещаются в разделе “Общественный бюджет” на официальном портале Запорожской городской власти не позднее чем за 5 календарных дней до дня начала голосования.
Голосование начинается 1 сентября и продолжается в течение 30 календарных дней.
Предлагается установить требования к голосованию в бумажном виде: бумажные бланки должны иметь номер и дату выдачи, штамп пункта для голосования.
Для получения бланке для голосования голосующий должен предъявить паспорт.
Информация о проектах-победителях публикуется на официальном портале Запорожской городской власти в разделе "Гражданский бюджет" в 15-дневный срок после окончания голосования.
Установлены четкие требования для голосующих: проголосовать за один из представленных проектов возможно 1-м из 2-х способов:
- путем заполнения электронной версии анкеты на официальном портале Запорожской городской власти в разделе "Общественный бюджет";
- путем заполнения печатной версии анкеты, получив ее в специально определенных пунктах голосования.
Напомним, как писала "Индустриалка", в этом году городской Общественный бюджет увеличен вдвое и запорожцы смогут принять участие в распределении уже десяти миллионов гривен.
- Любой человек может подать проект, для этого он просто должен иметь инициативу его реализовать, и мы должны этому содействовать и поощрять, - сказал председатель постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджетной политики Руслан Божко. - Бюджет участия — это не бюджет города. Это сумма, которая выдается громаде и общественникам, поэтому изначально в координационном совете должно быть минимальное количество депутатов, потому что это не бюджет, за который надо голосовать. Громада сама должна определять приоритеты, на которые будут потрачены лимитированные деньги.
В состав координационного совета входят представители общественности (не менее 60%), депутаты горсовета и должностные лица исполнительных органов.
Так, в Положении дополняются требования к проекту: он должен быть местом свободного доступа членов территориальной громады.
Относительно оформления проекта, то он обязательно должен содержать обоснования, расчеты, чертежи, раскрывающие сущность замысла, указывают на конкретное место расположения и возможность его практической реализации.
Для представления проекта автору необходимо зарегистрироваться, авторизоваться на официальном портале Запорожской городской власти в разделе "Общественный бюджет", заполнив соответствующую форму, и разместить проект с приложениями к нему.
Предлагается также внести изменения сроков и требований подачи и рассмотрения проектов. Основными из них являются:
- Период подачи проектов устанавливается с 1 по 31 мая года, предшествующего году реализации проектов с обязательным его размещением на официальном портале Запорожской городской власти в разделе "Общественный бюджет". При этом внесение возможных поправок к проектам возможно в течение осуществления анализа проектов соответствующими исполнительными органами Запорожского городского совета, но не позднее предоставления экспертного заключения.
В случае, если проект не соответствует требованиям Положения, такой проект отклоняется Координационным советом.
Соответствующие исполнительные органы городского совета:
- осуществляют анализ представленных проектов;
- заполненные бланки анализа с выводами относительно проектов сразу передают координационного совета, но не позднее 10 августа;
- разрабатывают детальные расчеты стоимости проекта и подтверждающие его реализацию в пределах суммы, которая предлагается автором.
Перечни оцененных проектов, бланки анализа с выводами размещаются в разделе “Общественный бюджет” на официальном портале Запорожской городской власти не позднее чем за 5 календарных дней до дня начала голосования.
Голосование начинается 1 сентября и продолжается в течение 30 календарных дней.
Предлагается установить требования к голосованию в бумажном виде: бумажные бланки должны иметь номер и дату выдачи, штамп пункта для голосования.
Для получения бланке для голосования голосующий должен предъявить паспорт.
Информация о проектах-победителях публикуется на официальном портале Запорожской городской власти в разделе "Гражданский бюджет" в 15-дневный срок после окончания голосования.
Установлены четкие требования для голосующих: проголосовать за один из представленных проектов возможно 1-м из 2-х способов:
- путем заполнения электронной версии анкеты на официальном портале Запорожской городской власти в разделе "Общественный бюджет";
- путем заполнения печатной версии анкеты, получив ее в специально определенных пунктах голосования.
Напомним, как писала "Индустриалка", в этом году городской Общественный бюджет увеличен вдвое и запорожцы смогут принять участие в распределении уже десяти миллионов гривен.
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