Депутаты Запорожского городского совета на сессии поддержали петицию о создании в городе социального такси.
Как писала "Индустриалка", предложение набрало более 750 подписей на сайте электронных петиций Запорожья.
В Запорожской области насчитывается более 122 тысяч инвалидов, более 51 тысяч из них — в Запорожье. В первую очередь, социальное такси необходимо для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли добраться в больницу и другие учреждения.
Депутаты единогласно поддержали петицию.
Читайте также: Депутаты Запорожского горсовета поддержали велопетицию.
Как писала "Индустриалка", предложение набрало более 750 подписей на сайте электронных петиций Запорожья.
В Запорожской области насчитывается более 122 тысяч инвалидов, более 51 тысяч из них — в Запорожье. В первую очередь, социальное такси необходимо для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли добраться в больницу и другие учреждения.
Депутаты единогласно поддержали петицию.
Читайте также: Депутаты Запорожского горсовета поддержали велопетицию.
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