В Запорожье депутаты горсовета поддержали петицию о разработке и внедрении концепции развития велоинфраструктуры и велотранспорта.
Такое решение сегодня приняли на сессии городского совета.
Напомним, инициатива о разработке концепции развития велоинфраструктуры и велотранспорта в Запорожье, которая должна учитывать велосипедную инфраструктуру при проведении ремонтов и реконструкций, содержать рекомендации по созданию условий для парковки велосипедов, популяризации велотранспорта и по интеграции двухколесных с общественным транспортом, а также создать карту велопутей, набрала более 750 подписей запорожцев.
- Будет создана рабочая группа совместно с представителями велодвижения. На карту города с учетом всех норм мы наложим маршруты и далее на сессию будем выносить решение по выделению финансирования, - отметил заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев.
Депутаты поддержали петицию. "За" проголосовали 59 из 60 присутствующих в зале народных избранников.
Такое решение сегодня приняли на сессии городского совета.
Напомним, инициатива о разработке концепции развития велоинфраструктуры и велотранспорта в Запорожье, которая должна учитывать велосипедную инфраструктуру при проведении ремонтов и реконструкций, содержать рекомендации по созданию условий для парковки велосипедов, популяризации велотранспорта и по интеграции двухколесных с общественным транспортом, а также создать карту велопутей, набрала более 750 подписей запорожцев.
- Будет создана рабочая группа совместно с представителями велодвижения. На карту города с учетом всех норм мы наложим маршруты и далее на сессию будем выносить решение по выделению финансирования, - отметил заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев.
Депутаты поддержали петицию. "За" проголосовали 59 из 60 присутствующих в зале народных избранников.
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