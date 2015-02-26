Начало весны порадует запорожцев не только теплыми деньками, но и новыми тарифами на электроэнергию.
С 1 марта 2017 согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), от 26.02.2015 № 220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению" установлены следующие тарифы на электроэнергию для населения:
Электроэнергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 140 коп. за 1 кВт/ ч (без налога на добавленную стоимость).
Электроэнергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 140 коп. за 1 кВт/ ч (без налога на добавленную стоимость), сообщает пресс-служба ПАО "Запорожьеоблэнерго".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на двух улицах отключили воду.
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С 1 марта 2017 согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), от 26.02.2015 № 220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению" установлены следующие тарифы на электроэнергию для населения:
Электроэнергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 140 коп. за 1 кВт/ ч (без налога на добавленную стоимость).
Электроэнергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 140 коп. за 1 кВт/ ч (без налога на добавленную стоимость), сообщает пресс-служба ПАО "Запорожьеоблэнерго".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на двух улицах отключили воду.
Читайте также: Жители Запорожской области могут спрашивать о пенсиях по телефону.
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