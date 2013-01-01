Более 20 домов в Космическом микрорайоне временно остались без холодной воды.
Сегодня, 28 февраля, утром воду отключили из-за ремонтных работ по следующим адресам: ул. Чумаченко, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 37, 41, 41а, 43, 45, 47, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40; ул. Европейская, 8-16, 26, 26а.
Подачу холодной воды возобновят после устранения поломки. Будет организован подвоз воды, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье молодые и активные главы ОСМД взялись за жилой фонд.
Читайте также: Переселенцы взялись за решение проблем жителей Запорожской области.
Сегодня, 28 февраля, утром воду отключили из-за ремонтных работ по следующим адресам: ул. Чумаченко, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 37, 41, 41а, 43, 45, 47, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40; ул. Европейская, 8-16, 26, 26а.
Подачу холодной воды возобновят после устранения поломки. Будет организован подвоз воды, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье молодые и активные главы ОСМД взялись за жилой фонд.
Читайте также: Переселенцы взялись за решение проблем жителей Запорожской области.
- Просмотров: 240
Похожие новости