Заключенному в Запорожский СИЗО передали запрещенные предметы.
В продуктовой посылке, которая пришла на имя заключенного, сотрудники СИЗО обнаружили подозрительные пачки сигарет. В одной из них были обнаружены 100 грн, а во второй - сверток с белым порошком.
В СИЗО вызвали сотрудников полиции, сообщает сайт Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как писала "Индустриала", в Запорожье в тюбике из под крема нашли наркотики.
Читайте также: Что прячут осужденные Запорожской области.
В продуктовой посылке, которая пришла на имя заключенного, сотрудники СИЗО обнаружили подозрительные пачки сигарет. В одной из них были обнаружены 100 грн, а во второй - сверток с белым порошком.
В СИЗО вызвали сотрудников полиции, сообщает сайт Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как писала "Индустриала", в Запорожье в тюбике из под крема нашли наркотики.
Читайте также: Что прячут осужденные Запорожской области.
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