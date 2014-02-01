Управление домами в свои руки все чаще берут энергичные запорожцы, которые стремятся донести всем и каждому, что за состояние жилища отвечают только его обитатели, и от них зависит, насколько комфортно им будет жить.
Только за январь этого года в Запорожье было зарегистрировано 11 объединений совладельцев многоквартирных домов, в каждом из которых есть свой председатель. Сегодня эти должности занимают не вечно недовольные бабушки, а молодые и активные запорожцы, которые не боятся столкнуться с бюрократическими схемами, возмущениями жильцов, прорванными трубами и приближающейся весной.
- Мы стали ОСМД 1 января и кроме дома нам перешла территория площадью в восемь тысяч квадратных метров, - рассказал "Индустриалке" председатель ОСМД по улице Яценко, 1 Жан Буров. - За два месяца мы уже подыскиваем третьего дворника, потому что большинство кандидатов, как бы это сказать... пьют. А работы у нас очень много: нужно заняться обрезкой деревьев, планируем в будущем облагородить детскую площадку — место есть.
Из-за отсутствия дворника Жан с женой несколько раз даже самостоятельно выходили во двор, чтобы прочистить дорогу возле подъездов от снега. ОСМД или нет, а должно быть убрано, чтобы люди ноги не ломали.
- Но это еще мелочи — у меня чуть ли не каждый день что-то происходит — то труба прорвет, то канализация забьется, - признается Жан. - А как-то в четырех подъездах несколько дней не было отопления из-за поломки. Пока ее ликвидировали, мне позвонили жильцы почти ста квартир. Вот тогда уже думал, да ну его это ОСМД, но ничего — все починили. В нашем доме 238 квартир и в каждом подъезде каждый день своя проблема.
26-летний Жан Буров прожил в этом доме всю жизнь, только на несколько лет уезжал учиться в Киев. Сейчас у парня молодая жена, своя фирма и, казалось бы, дополнительная нагрузка, еще и такая хлопотная, ему ни к чему.
- Изначально женщина из соседнего подъезда пыталась организовать ОСМД, но у нее не получалось, поэтому я подключился — помог с организацией и даже не думал становиться председателем, но так получилось, - рассказывает Жан. - Сегодня мой долг – это, прежде всего, донести до каждого жителя дома, что мы теперь все вместе отвечаем за него.
Конечно, мы подаемся в титульный лист на капитальный ремонт, который обещает финансировать город. Он должен быть проведен у нас в 2018 году, но до него еще дожить надо. А у нас сегодня трубы текут. Я думаю, что придется повышать взносы на содержание дома после окончания отопительного сезона, потому что в 1,95 грн. невозможно вложиться и дать результат. Нужно деревья омолодить, заменить окна в подъездах, подумать об освещении во дворе, полностью заменить электрику.
Повышать тариф приходится еще и потому, что содержание дома оплачивают всего 32 % жильцов! Наши люди по-прежнему думают, что их владения ограничиваются только квартирой и при этом хотят видеть результат создания ОСМД после месяца его существования.
Не дожидаясь капитального ремонта, Жан планирует в ближайшее время принимать участие в разнообразных грантовых программах, которые финансируются не только на городском, но и на государственном уровне.
- Просто мечтаю получить грант на установку индивидуального теплового пункта, который позволит экономить на оплате за газ, - объясняет Жан. - Там стоит датчик, который в зависимости от температуры воздуха регулирует температуру подачи тепла в квартиры. Отопление сейчас шпарит и это дорого обходится, но мы ничего сделать не можем. Стоит такой тепловой пункт около 300 тысяч гривен, но собрать деньги с жильцов нереально.
Проблем немало и решать что-то приходится каждый день, но я не вижу человека, который был бы готов меня сменить, а передавать свои полномочия лишь бы кому не буду. Хочу все-таки, чтобы в нашем доме жилось комфортно всем.
Председатель ОСМД четырехподъездной девятиэтажки по улице Николая Корищенко 34-летняя Юлия Евстафьева с энтузиазмом рассказала "Индустриалке", что как только узнала о такой форме правления как ОСМД, сразу же захотела реализовать ее в своем доме.
- Я понимала, что это постоянная головная боль, но пока мы не возьмем все в свои руки, мы всегда будет пенять на кого-то, - рассказывает Юлия. - Мы создали ОСМД в ноябре и не все у нас гладко на сегодняшний день — была заминка с начислением субсидий, поэтому многие возмущались. Зато теперь мы сами регулируем температуру тепла в доме, установили светодиодные лампочки, чтобы экономить, собираемся менять окна. Да, это делается шаг за шагом, но зато мы сами себе хозяева.
Отдельно надеемся и на капитальный ремонт — нам очень нужна замена сетей и ремонт лифтов, но главное, мы уже начали осознавать — сами отвечаем за свой дом.
Еще один молодой и активный председатель ОСМД по улице Пархоменко, 24а 32-летний Дмитрий Коба также придерживается мнения, что ничего не надо ждать, потому что по закону после создания ОСМД проблемы дома полностью ложатся на плечи жильцов.
- Ремонт может быть, а может и не быть, поэтому главное — понимание, что дом — наш, и его содержание на нашей совести, - отметил Дмитрий. - Почему вступил в инициативную группу совладельцев для создания ОСМД? Потому что объединение значит, что нужно вместе заботиться о своей собственности, не жаловаться и унижаться просьбами что-то делать за наши деньги. А выдвинул свою кандидатуру на главу правления, потому что больше в доме никто не изъявил желания. Теперь наша цель - термомодернизация, утепление, установка ИТП для экономии на отоплении в будущем. Приведение коммуникаций в порядок и, конечно, ремонт убитых подъездов. А так же нужно каждый день доносить до людей, что никто кроме нас самих не сделает нас счастливыми в собственном доме.
Несмотря на популяризацию ОСМД, есть еще дома, где даже молодые и активные жильцы не могут донести суть такого правления до скептиков.
- В нашем доме по адресу Счастливая, 13а была идея создать ОСМД, но инициативная группа не вызвала доверия у жильцов, - рассказала Татьяна Труба. - Сейчас я изучаю всю доступную информацию об ОСМД, консультируюсь в ресурсном центре, знакомлюсь с соседями и рассказываю об очевидной необходимости управлять своим домом.
Из возражений чаще всего сталкиваюсь с такими вариантами: "у нас маленький дом", "капремонт не делался 50 лет, поэтому мы сами не справимся", "в доме большая задолженность — не хотим платить за других", "пусть лучше развалится этот дом, но я здесь и палец о палец не ударю!". Вот такая грустная безответственность, но некоторых удается переубедить, и я верю, что все получится.
КОНКРЕТНО
По состоянию на 1 февраля 2017 года в Запорожье зарегистрировано 834 ОСМД в 852 жилых домах. В 2016 году - 692 ОСМД в 710 жилых домах.
Как писала "Индустриалка", Городская власть начала возврат "заброшенных" помещений в коммунальную собственность Запорожья
Фото автора.
Только за январь этого года в Запорожье было зарегистрировано 11 объединений совладельцев многоквартирных домов, в каждом из которых есть свой председатель. Сегодня эти должности занимают не вечно недовольные бабушки, а молодые и активные запорожцы, которые не боятся столкнуться с бюрократическими схемами, возмущениями жильцов, прорванными трубами и приближающейся весной.
- Мы стали ОСМД 1 января и кроме дома нам перешла территория площадью в восемь тысяч квадратных метров, - рассказал "Индустриалке" председатель ОСМД по улице Яценко, 1 Жан Буров. - За два месяца мы уже подыскиваем третьего дворника, потому что большинство кандидатов, как бы это сказать... пьют. А работы у нас очень много: нужно заняться обрезкой деревьев, планируем в будущем облагородить детскую площадку — место есть.
Из-за отсутствия дворника Жан с женой несколько раз даже самостоятельно выходили во двор, чтобы прочистить дорогу возле подъездов от снега. ОСМД или нет, а должно быть убрано, чтобы люди ноги не ломали.
- Но это еще мелочи — у меня чуть ли не каждый день что-то происходит — то труба прорвет, то канализация забьется, - признается Жан. - А как-то в четырех подъездах несколько дней не было отопления из-за поломки. Пока ее ликвидировали, мне позвонили жильцы почти ста квартир. Вот тогда уже думал, да ну его это ОСМД, но ничего — все починили. В нашем доме 238 квартир и в каждом подъезде каждый день своя проблема.
26-летний Жан Буров прожил в этом доме всю жизнь, только на несколько лет уезжал учиться в Киев. Сейчас у парня молодая жена, своя фирма и, казалось бы, дополнительная нагрузка, еще и такая хлопотная, ему ни к чему.
- Изначально женщина из соседнего подъезда пыталась организовать ОСМД, но у нее не получалось, поэтому я подключился — помог с организацией и даже не думал становиться председателем, но так получилось, - рассказывает Жан. - Сегодня мой долг – это, прежде всего, донести до каждого жителя дома, что мы теперь все вместе отвечаем за него.
Конечно, мы подаемся в титульный лист на капитальный ремонт, который обещает финансировать город. Он должен быть проведен у нас в 2018 году, но до него еще дожить надо. А у нас сегодня трубы текут. Я думаю, что придется повышать взносы на содержание дома после окончания отопительного сезона, потому что в 1,95 грн. невозможно вложиться и дать результат. Нужно деревья омолодить, заменить окна в подъездах, подумать об освещении во дворе, полностью заменить электрику.
Повышать тариф приходится еще и потому, что содержание дома оплачивают всего 32 % жильцов! Наши люди по-прежнему думают, что их владения ограничиваются только квартирой и при этом хотят видеть результат создания ОСМД после месяца его существования.
Не дожидаясь капитального ремонта, Жан планирует в ближайшее время принимать участие в разнообразных грантовых программах, которые финансируются не только на городском, но и на государственном уровне.
- Просто мечтаю получить грант на установку индивидуального теплового пункта, который позволит экономить на оплате за газ, - объясняет Жан. - Там стоит датчик, который в зависимости от температуры воздуха регулирует температуру подачи тепла в квартиры. Отопление сейчас шпарит и это дорого обходится, но мы ничего сделать не можем. Стоит такой тепловой пункт около 300 тысяч гривен, но собрать деньги с жильцов нереально.
Проблем немало и решать что-то приходится каждый день, но я не вижу человека, который был бы готов меня сменить, а передавать свои полномочия лишь бы кому не буду. Хочу все-таки, чтобы в нашем доме жилось комфортно всем.
Председатель ОСМД четырехподъездной девятиэтажки по улице Николая Корищенко 34-летняя Юлия Евстафьева с энтузиазмом рассказала "Индустриалке", что как только узнала о такой форме правления как ОСМД, сразу же захотела реализовать ее в своем доме.
- Я понимала, что это постоянная головная боль, но пока мы не возьмем все в свои руки, мы всегда будет пенять на кого-то, - рассказывает Юлия. - Мы создали ОСМД в ноябре и не все у нас гладко на сегодняшний день — была заминка с начислением субсидий, поэтому многие возмущались. Зато теперь мы сами регулируем температуру тепла в доме, установили светодиодные лампочки, чтобы экономить, собираемся менять окна. Да, это делается шаг за шагом, но зато мы сами себе хозяева.
Отдельно надеемся и на капитальный ремонт — нам очень нужна замена сетей и ремонт лифтов, но главное, мы уже начали осознавать — сами отвечаем за свой дом.
Еще один молодой и активный председатель ОСМД по улице Пархоменко, 24а 32-летний Дмитрий Коба также придерживается мнения, что ничего не надо ждать, потому что по закону после создания ОСМД проблемы дома полностью ложатся на плечи жильцов.
- Ремонт может быть, а может и не быть, поэтому главное — понимание, что дом — наш, и его содержание на нашей совести, - отметил Дмитрий. - Почему вступил в инициативную группу совладельцев для создания ОСМД? Потому что объединение значит, что нужно вместе заботиться о своей собственности, не жаловаться и унижаться просьбами что-то делать за наши деньги. А выдвинул свою кандидатуру на главу правления, потому что больше в доме никто не изъявил желания. Теперь наша цель - термомодернизация, утепление, установка ИТП для экономии на отоплении в будущем. Приведение коммуникаций в порядок и, конечно, ремонт убитых подъездов. А так же нужно каждый день доносить до людей, что никто кроме нас самих не сделает нас счастливыми в собственном доме.
Несмотря на популяризацию ОСМД, есть еще дома, где даже молодые и активные жильцы не могут донести суть такого правления до скептиков.
- В нашем доме по адресу Счастливая, 13а была идея создать ОСМД, но инициативная группа не вызвала доверия у жильцов, - рассказала Татьяна Труба. - Сейчас я изучаю всю доступную информацию об ОСМД, консультируюсь в ресурсном центре, знакомлюсь с соседями и рассказываю об очевидной необходимости управлять своим домом.
Из возражений чаще всего сталкиваюсь с такими вариантами: "у нас маленький дом", "капремонт не делался 50 лет, поэтому мы сами не справимся", "в доме большая задолженность — не хотим платить за других", "пусть лучше развалится этот дом, но я здесь и палец о палец не ударю!". Вот такая грустная безответственность, но некоторых удается переубедить, и я верю, что все получится.
КОНКРЕТНО
По состоянию на 1 февраля 2017 года в Запорожье зарегистрировано 834 ОСМД в 852 жилых домах. В 2016 году - 692 ОСМД в 710 жилых домах.
Как писала "Индустриалка", Городская власть начала возврат "заброшенных" помещений в коммунальную собственность Запорожья
Фото автора.
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