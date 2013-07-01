"Прямые линии" будут проводиться по таким вопросам:с 14.00 до 17.00 – о пенсионном обеспечении лиц, принимавших участие в боевых действиях во время проведения АТО - по телефону 213-23-65;с 14.00 до 17.00 – о порядке выплаты пенсий пенсионерам за прошедшее время и в случае выезда на постоянное место жительства за границу - по телефону 213-23-65;с 9.00 до 13.00 – по предотвращению и противодействию коррупции - по телефону 213-23-61, - сообщает ГУ ПФУ в Запорожской области.