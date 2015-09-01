Командир бригады полковник Андрей Каргаев обратился к личному составу: " Ваша служба дуже відповідальна і насправді бойова, і тому не допускає спрощень та послаблення пильності. Вашу працю високо оцінюють керівники області та міста, а також всіх структур, з якими ви співпрацюєте. "Отдельным блоком было проведено вручение нагрудных знаков " Ветеран войны – участник боевых действий " всем участникам АТО из воинских частей 3033 и 3026.Завершилось мероприятие торжественным маршем.Автор - Евгений Закутский, капитан