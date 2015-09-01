Лучшие военнослужащие конвойного батальона были поощрены правами командира 23-й бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины, по случаю 60-летия со дня основания воинской части 3026. Во время бригадного развода бойцы получили грамоты и юбилейные медали.
Командир бригады полковник Андрей Каргаев обратился к личному составу: "Ваша служба дуже відповідальна і насправді бойова, і тому не допускає спрощень та послаблення пильності. Вашу працю високо оцінюють керівники області та міста, а також всіх структур, з якими ви співпрацюєте."
Отдельным блоком было проведено вручение нагрудных знаков "Ветеран войны – участник боевых действий" всем участникам АТО из воинских частей 3033 и 3026.
Завершилось мероприятие торжественным маршем.
Автор - Евгений Закутский, капитан
Командир бригады полковник Андрей Каргаев обратился к личному составу: "Ваша служба дуже відповідальна і насправді бойова, і тому не допускає спрощень та послаблення пильності. Вашу працю високо оцінюють керівники області та міста, а також всіх структур, з якими ви співпрацюєте."
Отдельным блоком было проведено вручение нагрудных знаков "Ветеран войны – участник боевых действий" всем участникам АТО из воинских частей 3033 и 3026.
Завершилось мероприятие торжественным маршем.
Автор - Евгений Закутский, капитан
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