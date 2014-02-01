Сегодня, 27 февраля, энергодарские спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области провели профилактический рейд по соблюдению правил безопасности во время пребывания на водных объектах и безопасности на льду - они пошли на уже тонкий лед Каховского моря.Как отмечают спасатели, в последнее время участились случаи отрыва льдин с рыбаками. На минувшей неделе работниками 1-государственного пожарно-спасательного отряда Энергодар ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области проведены спасательные работы, в ходе которых на территории Каховского водохранилища со льда был снят местный житель, находившийся на расстоянии 1300 метров от берега. Как выяснилось, мужчина вышел на рыбалку, но через промоины, образовавшиеся на льду, не смог вернуться назад.Специалисты Службы спасения напомнили рыбакам основные правила безопасного поведения на воде, рассказали о статистике гибели людей на водоемах, причинах трагических случаев и вручили памятки с правилами безопасности во время пребывания на льду, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.