В этом году новые группы откроют в трех запорожских детсадах.
Как писала "Индустриалка", в 2016 году очередь в детсады удалось сократить в половину и сейчас она составляет 776 детей. В 2018 году ее ликвидируют полностью.
На сегодняшней сессии депутаты Запорожского городского совета поддержали внесение изменений в городскую программу в сфере образования и выделили 3161,531 тыс. грн., которые направят для капитального ремонта, приобретения предметов, материалов, инвентаря и оборудования и предметов долгосрочного пользования для дополнительных групп в двух детсадах - №155, 284, а также в 63-м учебно-воспитательном комплексе.
Кроме того, из городского бюджета профинансируют 236,973 тыс. грн. для приобретения оборудования и предметов долгосрочного пользования и 605,283 тыс. грн. для капитального ремонта туалетов и пандусов, необходимых для открытия медиатек в учебных заведениях №3 и №73 в рамках внедрения инклюзивного образования.
Также выделены деньги на капитальный ремонт 53-й школы, детсадов № 1 и № 145.
Как писала "Индустриалка", в 2016 году очередь в детсады удалось сократить в половину и сейчас она составляет 776 детей. В 2018 году ее ликвидируют полностью.
На сегодняшней сессии депутаты Запорожского городского совета поддержали внесение изменений в городскую программу в сфере образования и выделили 3161,531 тыс. грн., которые направят для капитального ремонта, приобретения предметов, материалов, инвентаря и оборудования и предметов долгосрочного пользования для дополнительных групп в двух детсадах - №155, 284, а также в 63-м учебно-воспитательном комплексе.
Кроме того, из городского бюджета профинансируют 236,973 тыс. грн. для приобретения оборудования и предметов долгосрочного пользования и 605,283 тыс. грн. для капитального ремонта туалетов и пандусов, необходимых для открытия медиатек в учебных заведениях №3 и №73 в рамках внедрения инклюзивного образования.
Также выделены деньги на капитальный ремонт 53-й школы, детсадов № 1 и № 145.
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