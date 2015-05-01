Глава Розовской районной администрации Владимир Ревут своим распоряжением намерен на завтра, 28 февраля, собрать сессию районного совета, на которой выразить недоверие заместителю главы Розовского районного совета. Сегодня, в нарушение закона, представители райадминистрации обзванивают депутатов, приглашая явиться на сессию.
По словам заместителя председателя Розовского районного совета Виктории Хасай, которая в период болезни главы райсовета выполняет его обязанности, данное распоряжение можно расценивать не иначе, как посягательство на права органов местного самоуправления.
- Сессия райсовета должна была состояться 21 февраля, - рассказала Виктория Васильевна. – Однако в условиях морального давления на главу райсовета Владимира Новобранова, возбуждения против него уголовных дел и последующего ухода его на больничный по состоянию здоровья я, как и.о. главы райсовета своим распоряжением перенесла сессию на 23 марта.
В этих условиях районная власть при поддержке главы обладминистрации, который мечтает, чтобы на всех территориях была установлена однопартийная система (об этом К.Брыль сказал сегодня, отчитываясь о своей работе), торопится сделать все для дестабилизации ситуации в районе, установления власти одной партии. В частности, глава фракции Наш край Владимир Попов (бывший глава райадминистрации, который был люстрирован в 2014 году), 23 февраля собрал группу депутатов из 13 человек (всего в райсовете - 26 депутатов) и агитировал их подписаться под протоколом сборов с решением о проведении сессии 28 февраля. На этой встрече присутствовала и Виктория Хасай, которая пыталась пояснить депутатам, что данное решение идет вразрез с Законом о местном самоуправлении (ст.46, ч.6-9), поскольку сессию может созвать либо глава райсовета, либо его заместитель. Однако женщину не только не захотели слушать, но и в присутствии представителей полиции попытались применить к ней физическую силу и угрозы.
- Глава Новозлатопольского сельсовета Сергей Ремига толкнул меня, но никто не отреагировал, в том числе и полиция, - рассказала Виктория Хасай, а глава райадминистрации мое распоряжение называл "злочинным". Считаю такое поведение недостойным не только чиновников, но и вообще мужчин.
О том, соберутся ли депутаты, станет известно завтра. Но уже сегодня понятно, что в районе осуществляется попытка узурпации власти. Об этом заявил депутат Запорожского областного совета Ярослав Крыль:
- Не сумев получить карманный районный совет, власть пытается силой подмять его под себя, сначала путем давления на главу райсовета, затем – путем попытки незаконного смещения его заместителя, - сказал Ярослав Николаевич, - Это – недопустимо. Даже если часть депутатов завтра и соберется, все принятые решения будут неправомочными и незаконными, поскольку налицо – все признаки попытки переворота.
Как писала "Индустриалка", дело неугодному главе Розовского райсовета "шьется" с новой скоростью: Все методы хороши?
По словам заместителя председателя Розовского районного совета Виктории Хасай, которая в период болезни главы райсовета выполняет его обязанности, данное распоряжение можно расценивать не иначе, как посягательство на права органов местного самоуправления.
- Сессия райсовета должна была состояться 21 февраля, - рассказала Виктория Васильевна. – Однако в условиях морального давления на главу райсовета Владимира Новобранова, возбуждения против него уголовных дел и последующего ухода его на больничный по состоянию здоровья я, как и.о. главы райсовета своим распоряжением перенесла сессию на 23 марта.
В этих условиях районная власть при поддержке главы обладминистрации, который мечтает, чтобы на всех территориях была установлена однопартийная система (об этом К.Брыль сказал сегодня, отчитываясь о своей работе), торопится сделать все для дестабилизации ситуации в районе, установления власти одной партии. В частности, глава фракции Наш край Владимир Попов (бывший глава райадминистрации, который был люстрирован в 2014 году), 23 февраля собрал группу депутатов из 13 человек (всего в райсовете - 26 депутатов) и агитировал их подписаться под протоколом сборов с решением о проведении сессии 28 февраля. На этой встрече присутствовала и Виктория Хасай, которая пыталась пояснить депутатам, что данное решение идет вразрез с Законом о местном самоуправлении (ст.46, ч.6-9), поскольку сессию может созвать либо глава райсовета, либо его заместитель. Однако женщину не только не захотели слушать, но и в присутствии представителей полиции попытались применить к ней физическую силу и угрозы.
- Глава Новозлатопольского сельсовета Сергей Ремига толкнул меня, но никто не отреагировал, в том числе и полиция, - рассказала Виктория Хасай, а глава райадминистрации мое распоряжение называл "злочинным". Считаю такое поведение недостойным не только чиновников, но и вообще мужчин.
О том, соберутся ли депутаты, станет известно завтра. Но уже сегодня понятно, что в районе осуществляется попытка узурпации власти. Об этом заявил депутат Запорожского областного совета Ярослав Крыль:
- Не сумев получить карманный районный совет, власть пытается силой подмять его под себя, сначала путем давления на главу райсовета, затем – путем попытки незаконного смещения его заместителя, - сказал Ярослав Николаевич, - Это – недопустимо. Даже если часть депутатов завтра и соберется, все принятые решения будут неправомочными и незаконными, поскольку налицо – все признаки попытки переворота.
Как писала "Индустриалка", дело неугодному главе Розовского райсовета "шьется" с новой скоростью: Все методы хороши?
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