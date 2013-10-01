Стипендию Запорожской облгосадминистрации получили студенты вузов ІІІ-ІV уровней аккредитации.
Выплачиваться она будет во втором семестре 2016/2017 учебного года.
Стипендиатами стали студенты, которые достигли успехов в учебе, а также ведут активную общественную деятельность:
Татьяна Баранова - студентка III курса Института права им. В. Сташиса Классического приватного университета;
Никита Воробьев - студент магистратуры факультета экономики, управления и информационных технологий ООО "Бердянский университет менеджмента и бизнеса";
Владислав Гончаров - студент IV курса естественно-географического факультета Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого;
Кирилл Гончаров - студент IV курса механико-технологического факультета (МТФ) Таврического государственного агротехнологического университета;
Андрей Иванченко - студент магистратуры факультета международного туризма и управления персонала Запорожского национального технического университета;
Екатерина Кравец - студентка III курса финансово-экономического факультета частного высшего учебного заведения "Запорожский институт экономики и информационных технологий";
Владислав Наумов - студент III курса факультета экономики и управления Запорожской государственной инженерной академии;
Роман Петров - студент IV курса факультета физического воспитания Бердянского государственного педагогического университета;
Алина Семченко - студентка III курса экономического факультета Запорожского национального университета;
Алина Цилинко - студентка V курса 1-го фармацевтического факультета Запорожского государственного медицинского университета.
Выплата стипендий студентам будет осуществляться ежемесячно с февраля по июнь 2017 года, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Как сообщала "Индустриалка", ученикам лицея в Запорожской области выплатили лишние деньги.
Выплачиваться она будет во втором семестре 2016/2017 учебного года.
Стипендиатами стали студенты, которые достигли успехов в учебе, а также ведут активную общественную деятельность:
Татьяна Баранова - студентка III курса Института права им. В. Сташиса Классического приватного университета;
Никита Воробьев - студент магистратуры факультета экономики, управления и информационных технологий ООО "Бердянский университет менеджмента и бизнеса";
Владислав Гончаров - студент IV курса естественно-географического факультета Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого;
Кирилл Гончаров - студент IV курса механико-технологического факультета (МТФ) Таврического государственного агротехнологического университета;
Андрей Иванченко - студент магистратуры факультета международного туризма и управления персонала Запорожского национального технического университета;
Екатерина Кравец - студентка III курса финансово-экономического факультета частного высшего учебного заведения "Запорожский институт экономики и информационных технологий";
Владислав Наумов - студент III курса факультета экономики и управления Запорожской государственной инженерной академии;
Роман Петров - студент IV курса факультета физического воспитания Бердянского государственного педагогического университета;
Алина Семченко - студентка III курса экономического факультета Запорожского национального университета;
Алина Цилинко - студентка V курса 1-го фармацевтического факультета Запорожского государственного медицинского университета.
Выплата стипендий студентам будет осуществляться ежемесячно с февраля по июнь 2017 года, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Как сообщала "Индустриалка", ученикам лицея в Запорожской области выплатили лишние деньги.
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