Новым руководителем управления капитального строительства Запорожской ОГА стал Владимир Тоцкий, который ранее был стажером на должность заместителя губернатора.
Об этом стало известно сегодня, 27 февраля во время отчета главы Запорожской ОГА Константина Брыля о проделанной за год работе.
Константин Брыль "выписал" Владимира Тоцкого из родного Кировограда еще в конце 2015 года, однако, все это время он так и пробыл стажером на должность зама по вопросами ЖКХ, УКС и экологии. Вероятно, потому что для него было припасено теплое кресло в другом месте.
Кстати, в свои 32 года Владимир Тоцкий сменил немало должностей. По данным СМИ, наиболее он "отличился" во времена Майдана, когда решал организационные вопросы по привлечению "титушек" для подавления активистов. Перед отъездом в Запорожье работал директором департамента инфраструктуры и промышленности Кировоградской ОГА, директором Кировоградского регионального центра инвестиций и развития. А на посту заместителя председателя Запорожской ОГА Владимир Тоцкий, скорее, запомнился тем, что вместо конструктивных решений по улучшению и повышению эффективности руководства или реформированию отраслей, предлагал выделять дотации из бюджетов или повышать тарифы для населения. Наиболее яркий пример - Облводоканал, которому в прошлом году из областного бюджета выделили 5 млн. грн. на погашение задолженности по зарплате.
А УКС, как известно, - одно из самых проблемных управлений ОГА и, вместе с тем, как неоднократно сообщали СМИ, самое прибыльное в плане откатов, поэтому возглавлять его должен был свой человек. Примечательно, что Владимир Тоцкий выиграл конкурс на должность начальника еще в конце 2016 года, хотя неофициально курировал УКС еще раньше - именно он решал, кто должен выиграть тот или иной тендер и сколько победитель должен заплатить ему в качестве благодарности. Не удивительно, что такими темпами в прошлом году освоение средств областного бюджета по капитальному строительству составило всего 60%.
Кроме того, как сообщали СМИ, неформально Тоцкий является главным менеджером по "перекраиванию" транспортного рынка области в угоду интересам Константина Брыля. В этом вопросе Владимир Евгеньевич человек опытный - будучи на посту директора департамента в Кировограде, он отвечал за пассажирские внутриобластные перевозки и собирал "дань" с перевозчиков.
К сожалению, в Запорожской области стало уже традицией назначать на руководящие должности в ОГА "варягов", заинтересованных вовсе не в развитии региона, а в том, чтобы выкачать из него как можно больше денег.
Об этом стало известно сегодня, 27 февраля во время отчета главы Запорожской ОГА Константина Брыля о проделанной за год работе.
Константин Брыль "выписал" Владимира Тоцкого из родного Кировограда еще в конце 2015 года, однако, все это время он так и пробыл стажером на должность зама по вопросами ЖКХ, УКС и экологии. Вероятно, потому что для него было припасено теплое кресло в другом месте.
Кстати, в свои 32 года Владимир Тоцкий сменил немало должностей. По данным СМИ, наиболее он "отличился" во времена Майдана, когда решал организационные вопросы по привлечению "титушек" для подавления активистов. Перед отъездом в Запорожье работал директором департамента инфраструктуры и промышленности Кировоградской ОГА, директором Кировоградского регионального центра инвестиций и развития. А на посту заместителя председателя Запорожской ОГА Владимир Тоцкий, скорее, запомнился тем, что вместо конструктивных решений по улучшению и повышению эффективности руководства или реформированию отраслей, предлагал выделять дотации из бюджетов или повышать тарифы для населения. Наиболее яркий пример - Облводоканал, которому в прошлом году из областного бюджета выделили 5 млн. грн. на погашение задолженности по зарплате.
А УКС, как известно, - одно из самых проблемных управлений ОГА и, вместе с тем, как неоднократно сообщали СМИ, самое прибыльное в плане откатов, поэтому возглавлять его должен был свой человек. Примечательно, что Владимир Тоцкий выиграл конкурс на должность начальника еще в конце 2016 года, хотя неофициально курировал УКС еще раньше - именно он решал, кто должен выиграть тот или иной тендер и сколько победитель должен заплатить ему в качестве благодарности. Не удивительно, что такими темпами в прошлом году освоение средств областного бюджета по капитальному строительству составило всего 60%.
Кроме того, как сообщали СМИ, неформально Тоцкий является главным менеджером по "перекраиванию" транспортного рынка области в угоду интересам Константина Брыля. В этом вопросе Владимир Евгеньевич человек опытный - будучи на посту директора департамента в Кировограде, он отвечал за пассажирские внутриобластные перевозки и собирал "дань" с перевозчиков.
К сожалению, в Запорожской области стало уже традицией назначать на руководящие должности в ОГА "варягов", заинтересованных вовсе не в развитии региона, а в том, чтобы выкачать из него как можно больше денег.
- Просмотров: 288
Похожие новости