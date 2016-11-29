В ходе семинара обсуждались такие важные вопросы, как своевременное выявление детей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях или без родительского попечения, оформление документов для устройства ребенка в учреждения здравоохранения или центр социально-психологической реабилитации.Также обсуждались вопросы о законных представителях детей, лишенных родительского попечения, порядке временного устройства детей в семьи и о дальнейшей работе, направленной на защиту прав ребенка, сообщает сайт мэрии.