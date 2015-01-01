В Новопетровке, что в Бердянском районе планируется открытие зала, в котором будут проходить детские праздники.
Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации объединенного союза вынужденно переселенных лиц (ВПЛ) "Индустриалке" рассказала заместитель главы правления союза Наталья Ярошенко:
- В Бердянске у нас на постоянной основе работает центр поддержки "Остров семьи", где бесплатно дети переселенцев имеют возможность посещать минисад. Там проходят также детские праздники, мастер-классы и игровые занятия для всех желающих.
Хочется что-то в таком же духе создать и в Новопетровке, где живет немало переселенцев, но посещать эту детскую комнату смогут все желающие малыши. Мы постараемся организовать там работу аниматоров и каждый ребенок сможет найти там занятия по душе.
В прифронтовом районе Запорожской области — в пгт Розовка - также есть немало детворы, о досуге которой стараются позаботиться взрослые переселенцы.
- Мы своими силами проводим детские праздники и стараемся развивать подрастающее поколение, - поделилась с "Индустриалкой" глава правления союза ВПЛ Галина Литвинова.- Конечно, в сельской жизни есть свои прелести — свежий воздух, звездное небо, натуральные продукты, но нужно думать и о развитии детей в других направлениях.
Мы сами организовываем поездки на Хортицу, посещение музеев в Запорожье. Хочется сделать жизнь детей ярче. Стараемся помочь и малообеспеченным семьям, которым в селе поддержка даже нужнее, чем нам.
Как писала "Индустриалка", Переселенцы взялись за решение проблем жителей Запорожской области
Фото Александра Прилепы и со странички центра поддержки "Остров семьи" в соцсети.
Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации объединенного союза вынужденно переселенных лиц (ВПЛ) "Индустриалке" рассказала заместитель главы правления союза Наталья Ярошенко:
- В Бердянске у нас на постоянной основе работает центр поддержки "Остров семьи", где бесплатно дети переселенцев имеют возможность посещать минисад. Там проходят также детские праздники, мастер-классы и игровые занятия для всех желающих.
Хочется что-то в таком же духе создать и в Новопетровке, где живет немало переселенцев, но посещать эту детскую комнату смогут все желающие малыши. Мы постараемся организовать там работу аниматоров и каждый ребенок сможет найти там занятия по душе.
В прифронтовом районе Запорожской области — в пгт Розовка - также есть немало детворы, о досуге которой стараются позаботиться взрослые переселенцы.
- Мы своими силами проводим детские праздники и стараемся развивать подрастающее поколение, - поделилась с "Индустриалкой" глава правления союза ВПЛ Галина Литвинова.- Конечно, в сельской жизни есть свои прелести — свежий воздух, звездное небо, натуральные продукты, но нужно думать и о развитии детей в других направлениях.
Мы сами организовываем поездки на Хортицу, посещение музеев в Запорожье. Хочется сделать жизнь детей ярче. Стараемся помочь и малообеспеченным семьям, которым в селе поддержка даже нужнее, чем нам.
Как писала "Индустриалка", Переселенцы взялись за решение проблем жителей Запорожской области
Фото Александра Прилепы и со странички центра поддержки "Остров семьи" в соцсети.
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