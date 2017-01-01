Днепровскими водоочистными станциями ДВС-1 и ДВС-2 подготовлено и подано 1501,9 тыс. куб. м питьевой воды потребителям Запорожья, Вольнянского, Новониколаевского и Запорожского районов области.Центральные очистные сооружения ЦОС-1 и ЦОС-2 очистили 919,3 тыс. куб. м стоков, поступивших с Левого и Правого берегов города.В лаборатории КП " Водоканал " проверен 301 прибор учета воды.Рабочие коммунального предприятия заменили 26 погонных метров водопроводных сетей по улице Республиканской, 5, сообщает сайт мэрии.