За неделю аварийно-восстановительные бригады КП "Водоканал" устранили 53 повреждения на сетях водопровода и 265 засорений на канализационных сетях во всех районах города. Установлены крышки на 13 водопроводных и 27 канализационных люках, вместо украденных.
Днепровскими водоочистными станциями ДВС-1 и ДВС-2 подготовлено и подано 1501,9 тыс. куб. м питьевой воды потребителям Запорожья, Вольнянского, Новониколаевского и Запорожского районов области.
Центральные очистные сооружения ЦОС-1 и ЦОС-2 очистили 919,3 тыс. куб. м стоков, поступивших с Левого и Правого берегов города.
В лаборатории КП "Водоканал" проверен 301 прибор учета воды.
Рабочие коммунального предприятия заменили 26 погонных метров водопроводных сетей по улице Республиканской, 5, сообщает сайт мэрии.
Днепровскими водоочистными станциями ДВС-1 и ДВС-2 подготовлено и подано 1501,9 тыс. куб. м питьевой воды потребителям Запорожья, Вольнянского, Новониколаевского и Запорожского районов области.
Центральные очистные сооружения ЦОС-1 и ЦОС-2 очистили 919,3 тыс. куб. м стоков, поступивших с Левого и Правого берегов города.
В лаборатории КП "Водоканал" проверен 301 прибор учета воды.
Рабочие коммунального предприятия заменили 26 погонных метров водопроводных сетей по улице Республиканской, 5, сообщает сайт мэрии.
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